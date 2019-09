El periodista Guillermo Pardini fue condenado y despedido

El periodista de espectáculos Guillermo Pardini fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por violencia de género, por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10, y al conocerse el fallo fue desvinculado de sus trabajos en radio y televisión.

Pardini fue acusado de golpear a una expareja en 2015, y al conocerse el veredicto automáticamente fue despedido del programa Ahora Continental, ciclo que conduce Dominique Metzger, así como tampoco volverá a sentarse en el panel de Confrontados, que se emite de lunes a viernes a las 15 por Canal 9.

El exintegrante del programa Duro de Domar, con el que alcanzó notoriedad, fue condenado por un episodio violento que se produjo en octubre de 2015, en el que golpeó a quien fuera su pareja desde febrero de ese mismo año, pese a que la defensa de los letrados del periodista argumentó que la relación "no era estable, ni permanente ni pública".

Las pruebas y un escrito

El fallo judicial giró en torno al delito que le atribuyeron: "Lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo". Y el tribunal lo sustentó con las pruebas testimoniales de la víctima, de un amigo de la mujer y también el de un vecino, quien contó que "escuchó varios gritos desde el departamento".

Además el expediente consta de un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia en el que consta una serie de lesiones en brazos y piernas de la mujer.

También hay adjunta una nota de puño y letra del acusado en la que deja constancia de su arrepentimiento. "No es algo de lo que me sienta orgulloso. Eso no soy yo y no lo quiero en mi vida", se lee en ese escrito.

Golpes y zamarreo

De acuerdo al testimonio de la ex novia de Pardini, este la tomó violentamente del brazo, la sacudió y golpeó el rostro con la mano abierta unas cinco o seis veces. Después, la arrojó al suelo y continuó golpeándola. Entonces, ella fue hasta el baño pero él la siguió, la tomó del brazo con fuerza, la metió en la bañadera y abrió las canillas.

Tras el fallo de seis meses de prisión en suspenso, Pardini fue notificado de su desvinculación laboral, tanto en radio como en televisión.

Al respecto, Pardini expresó: "Las decisiones con las empresas fueron tomadas de común acuerdo hasta que se resuelvan todas las instancias de la situación judicial".