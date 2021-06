El Pelado López cruzó a Jujuy Jiménez por lo que dijo del noviazgo que mantuvieron

Sofía Jiménez, más conocida como Jujuy, como invitada en el programa Los Angeles de la Mañana (El Trece) generó polémica al aludir cómo fue su vida cuando era pareja del conductor Guillermo López, vínculo que se cortó hace ya más de tres años. "Como yo tenía 22 años y él era más grande, me perdí todo un momento de mi vida. No salía, no hacía nada. Era estar todos los sábados tapados hasta la nariz, mirando Netflix. Me quería casar con el Pelado, estaba re loca, re enamorada. En un momento creí que podíamos superar nuestras diferencias y dije que si tiene que ser, va a ser. Me perdí todo un momento de mi vida”, afirmó la modelo de 30 años, ante el asombro de sus nuevas compañeras.