Un 2 de abril de 1987 nacía Dalma Maradona, la primera hija de Diego y Claudia Villafañe. Dalma hoy cumplió 32 años y mucho se especuló con que el Diez, que sigue entrenando al club Dorados de Sinaloa, pudiese llegarse a la Argentina para compartir este día con su hija mayor.

Pero lo cierto es que eso no sucedió y en su lugar, Diego Maradona publicó un particular saludo para Dalma a través de Instagram en medio de los rumores crecientes que hablan de un distanciamiento entre padre e hija.

La foto que eligió el Diez para saludarla y rememorar buenos viejos momentos fue una imagen en donde se puede ver a un joven Maradona con una pequeña Dalma en sus brazos. "Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera", comenzó el mensaje el Diez.

"Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", cerró picante el astro del fútbol con un mensaje directo acusando a Claudia Villafañe.

La relación entre Diego y Dalma no viene bien desde hace un tiempo, cuando Maradona no viajó al casamiento de la actriz y a partir de ahí la situación nunca fue lo mismo y situaciones como la de hoy no hacen más que tensar la cuerda.