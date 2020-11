El Pájaro Caniggia solicitará una pericia psiquiátrica para Mariana Nannis

"Esta mañana estuve hablando con el doctor Fernando Burlando y me autorizó a que contara que van a pedir a nombre de Claudio Paul Caniggia y también de Sofía Bonelli una pericia psiquiátrica para Mariana Nannis", se informó en el programa. "Lo que ellos consideran es que ella no estaría en sus cabales que consumiría pastillas psiquiátricas, calmantes, y eso la estaría perjudicando".

Además, la pareja tomó la determinación de presentar una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por el tema de las travestis refiriéndose a Sofía y que se había operado en Chile.

Es que, para quienes no recuerdan, la exesposa del futbolista arremetió contra Bonelli en sus historias de Instagram acusándola de usar photoshop y dando a entender que era travesti, como si de ser así eso fuera algo malo.

Además, en diálogo con el mismo programa sumó: "A mí me dijeron que en 2013 se operó en Chile. Cambio de sexo. Se la cortó... eso se sabe en el ambiente". "Todo esto que me cuenta ella alegremente yo no lo había escuchado nunca. Hasta lo que yo tengo entendido Sofía Bonelli jamás hizo un cambio de sexo", dijo el periodista Ángel de Brito.

"Mentira, todo mentira. Está loca y tira cualquiera, dice boludeces. No me interesa Mariana Nannis ni me afecta lo que pueda llegar a decir. No entiendo la trascendencia que me da. Si me operé las lolas o no, si me operé la nariz o no. Soy como cualquier mina, pero la tiene contra mí todo el tiempo. Está atrás de lo que hago", le dijo la propia Sofía a Clarín.

Además, la novia de Claudio Paul especuló con la idea de que Mariana está obsesionada con ella y tiene tiempo de sobra. "Supongo que tendrá una vida demasiado aburrida para estar desde Miami publicando historias mías", agregó desde México, donde reside actualmente con el exfutbolista.