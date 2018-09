"El país es un quilombo, vamos de la inmoralidad a la incapacidad"

"El país es un quilombo. Un recontra-quilombo", enfatiza Lerner cuando se le pregunta sobre el presente de la Argentina. El cantante no da nombres ni señala culpas, pero es expresivo a la hora de hablar de la crisis: "El país es una promesa que no se termina de cumplir. Y las opciones son cada vez menos claras. Yo no creo mucho en la política a nivel ideológico. Las ideologías políticas han sucumbido. La política se vuelve cada vez más personalista, y vemos cómo los políticos también van sucumbiendo a los vicios del poder. Acá nos vamos de un lado a otro, de la inmoralidad a la incapacidad", opinó.

Según Lerner, la única salida pasa por "las nuevas generaciones", por "cambiar los ritos del pasado por gente con real capacidad y formación. Además debería haber recursos para que los que hicieron las cosas mal la paguen inmediatamente, que la Justicia no sea un negocio. La salud y la educación tampoco se tienen que negociar. Tienen que ser prioridades indiscutibles", subrayó.

El músico vivió en Nueva York y tiene una casa en Los Angeles, pero asegura que nunca pensó en dejar la Argentina. "Soy residente americano, tengo una casa allá y un estudio. Pero volví definitivamente cuando fui papá, hace unos nueve años, porque para mí la familia es lo más importante. No abandoné mi trabajo en el exterior, pero decidí que mis hijos se eduquen acá. Sembrar a tus hijos en esta tierra es la apuesta más grande. Yo podría cerrar la puerta e irme a la mierda, pero cuando tenés hijos tus decisiones tienen mucha más responsabilidad", afirmó.