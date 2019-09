El oficio de ser mamá en tiempos modernos

El nacimiento de una beba une los caminos de cuatro mujeres que transgreden los protocolos de subrogación de vientre y deciden compartir la crianza es el puntapié inicial de “Pequeña Victoria”, la nueva comedia dramática del primetime de Telefe que se estrena mañana, a las 22.15.

En esta nueva tira protagonizada por Julieta Díaz, Natalie Pérez, Inés Estévez y Mariana Genesio, estas mujeres encontrarán un vínculo sanador que no vendrá dado por la maternidad sino por la relación que construirán las cuatro, alrededor de la hija de todas.

Lo cierto es que esta nueva puesta de Telefe creada por Erika Halvorsen (“ADDA, Amar después de amar” y “El hilo rojo”) y Daniel Burman (“El misterio de la felicidad”) pondrá sobre la mesa debates actuales sobre la decisión de ser madre, el feminismo y la identidad de género.

“Tenía muchas ganas de volver a la televisión, es la primera tira que hago después de ser mamá. Lo que me atrajo fue hacer una comedia romántica, una telenovela de ’prime time’, pero hablando de estos temas que tienen que ver con las nuevas maternidades, «feminidades» y paternidades, de todas las maneras de amor romántico o de otro tipo”, dijo Díaz en una entrevista con Escenario, en el marco del lanzamiento que se realizó en Puerto Madero y al que asistió el elenco del flamante ciclo.

Díaz interpreta a Jazmín, una ejecutiva exitosa que subrogó, de manera clandestina, el vientre de Bárbara (Pérez) para poder ser madre y que el embarazo no perjudique su carrera en ascenso. Bárbara, por su parte, alquiló su vientre a cambio de una remuneración que mejore su calidad de vida. Al entrar en trabajo de parto, pide un auto para ir a la clínica y así conoce a Selva (Estévez), la conductora, que la acompaña y decide no separarse de la beba. Para sorpresa de todas, también se hace presente en la clínica Emma (Genesio), la donante de esperma.

Consultada sobre la oferta televisiva actual, Díaz expresó: “Creo que es una novela que les va a encantar porque la gente se puede divertir y tiene su originalidad. Hoy no hay tanta oferta. Si entre El Trece y Telefe podemos ofrecer una ficción los dos y estar cabeza a cabeza, para que la ficción crezca, sería una maravilla, porque hoy el país está en crisis en todas sus áreas y también la ficción”.

La actriz destacó, que protagonizó ciclos como “Gasoleros” y “Soy gitano”, indicó que la tira también removió el tema de su maternidad: “Uno como madre o como padre está aprendiendo en el minuto a minuto, siempre una experiencia de trabajo te va a abriendo, hay cosas que le pasan a mi personaje en la telenovela que me pueden pasar a mí y que me hace hacer preguntas, sobre cómo se puede ser más paciente, mejor madre o mejor persona”.

“Pequeña Victoria” también tendrá contenido original exclusivo en las plataformas digitales. “24 días con mamá” mostrará las experiencias reales de Amira Chediak, la influencer que cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, en su camino con la maternidad. Ella irá compartiendo tips y vivencias para aquellos que estén atravesando esta etapa. Además, Mica Suárez, la Youtuber con casi tres millones de suscriptores, estará al frente de “Según Mica”, una sección que revelará el lado B de las grabaciones.

Los hombres. La llegada de Victoria también trae el amor a la vida de sus madres de la mano de Manuel (Luciano Castro), un exitoso CEO que vuelve a Argentina para tomar una importante decisión en la empresa para la que trabaja junto a Jazmín; Antonio (Facundo Arana), el pediatra de Victoria que tendrá relación con las cuatro madres; Ariel (Nicolás Francella), el profesor de matronatación de la beba, que estará muy cerca de Bárbara, y Ernesto (Daniel Hendler), un artista visual que le vende su obra a Jazmín.

Por su parte, Arana, que interpreta al pediatra de la pequeña Victoria, relató: “Mi personaje es un tipo muy abierto, que tiene su vida con su mujer y sus hijos. Este señor se encuentra con un nacimiento que viene con una mujer y otra que se presenta como madre... Después, aparece otra madre y después, una cuarta madre. Este médico siente que tiene que estar cerca de este proyecto, que está siendo testigo de algo nuevo. Ese es el puntapié inicial para una historia que se abre y que va a traer muchas preguntas y respuestas y cosas que va a tener que aprender. En algunas cosas, siente que puede acompañar a las cosas que pasan en el mundo de hoy, y otras cosas se lo van a llevar puesto”.

Con respecto al nuevo modelo familiar que plantea esta tira, Arana destacó que “que ya estamos un poco habituados a eso. Lo que me pasó con esta novela es que está abordada con dulzura, compromiso y respeto, y eso hace que no caigas nunca en algún lugar malo. Si incómodo, pero no malo. Es un lujo haber sido convocado en este proyecto que con este elenco donde hay muchísimo humor”, destacó el galán televisivo que protagonizó ficciones del primetime como “Sos mi vida” y “Farsantes”.

Éxito Laboral o familia ideal. Uno de los grandes dilemas de esta tira súper actual es si posible y compatible tener una carrera profesional exitosa y formar una familia y estar presente en el hogar. Para Díaz, “es difícil combinar trabajo y familia, pero seguro que se puede lograr”. “Hoy, la coyuntura económica y familiar no ayuda, por eso hay que barajar y dar de nuevo. Desde el feminismo se pelea desde las leyes para lograr esa coyuntura social, que siempre estuvo a favor del trabajo y el valor social del hombre, para que esta vez esté del lado de la mujer”, agregó la intérprete que tiene una hija de cuatro años y medio, Elena, y quien está divorciada de su padre desde un año y medio.

Para Arana “el éxito es poder hacer lo que uno tenía planeado en su vida, pero teniendo en cuenta que el eje es lo que vos elijas. Si tu eje está en el laburo, tu familia va a correr un riesgo. Mi mayor éxito es mi familia. Todo gira en torno a mi compa y mis cachorros. Siempre, todo lo que hago, como la música, la actuación, la tele, el teatro y el deporte, giró en torno a ellos”, añadió y concluyó que “este es un momento para que estemos todos juntos empujando para adelante”.