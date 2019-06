El nuevo video que Jimena Barón estrenó con Cazzu

Después del éxito rotundo de "La cobra" con su letra como símbolo de empoderación de las mujeres después de lo que había sido el huracán de "La tonta", J mena – o Jimena Barón para la mayoría- estrenó un nuevo videoclip.

"Quién empezó" mantiene la línea y la sensualidad de "La cobra" y ambos singles pertenecen al álbum de nombre homónimo.

En esta oportunidad, Jimena se animó a hacer otra colaboración, en este caso con Julieta Cazzuchelli, más conocida como “Cazzu”, una de las joyas argentinas del trap. La joven nació en la localidad de Fraile Pintado, en Jujuy, y rápidamente se convirtió en una promersa del hip hop siendo incluso telonera de Daddy Yankee y Ozzuna en sus shows en Buenos Aires.

En su letra, "Quién empezó" le habla a un amor tóxico, que comenzó con mentiras y que no hay posibilidades de recomponer. "Fuiste quien empezó el problema; Ahora no me llores que ya yo no soy tu nena", menciona en una de sus estrofas.