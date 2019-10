El noviazgo de Lizy Tagliani duró dos días

El domingo la humorista Lizy Tagliani estuvo en el living de Susana Giménez anunciando a los cuatro vientos su noviazgo con Leo Alturria, un rugbier de 31 años y encargado de edificio. A menos de 48 horas, la propia conductora televisiva fue entrevistada en el programa Cortá por Lozano y reveló el final de la relación, aunque dijo que su fugaz novio aún estaba en su casa dándole contención.

Tagliani dijo que decidió concluir el romance porque no pudo soportar la andanada de comentarios negativos hacia su novio en las redes sociales y que por ello sintió que le estaba haciendo a él "más mal que bien".

“Los comentarios tan feos me hacen mal y decidí dejarlo, seguir como amigos durante un tiempo y ver qué pasa”, aseguró la comediante.

Embed Noche de amor en #SusanaGimenez @LizyTagliani y su novio Leo Alturria nos cuentan que viven a 7 cuadras de distancia y más sobre la intimidad de su relación ❤❤ #LizyConSusana pic.twitter.com/vuymOndjP4 — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) October 7, 2019

“La pasé muy mal por comentarios que se dijeron de él y también otros que se dijeron de mí”, sentenció Tagliani.

Embed [EXCLUSIVO] Hablamos en directo con @LizyTagliani sobre su separación #CortaPorLozano pic.twitter.com/Lj2Pe65Sir — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) October 8, 2019

Claro que los diferentes programas de espectáculos buscaron al joven rugbier para conocer su opinión. “Por ahora estamos bien”, sostuvo Alturria, quien ante las criticas desmintió que haya utilizado a la conductora y a su relación con ella para ser famoso.

"Ella me explicó que me quiere cuidar, y simplemente quiero aclarar que nunca quise exponerme así. Yo la aprecio un montón y voy a seguir estando con ella”, declaró el ahora exnovio de Lizy.

"A ella le molestó que se me viera como un trepador y que me gusta la cámara", sentenció, explicando que él fue participante de muchos ciclos televisivos porque le gusta hacerlo. "La aprecio y soy un tipo que va despacio, y si me salí a mostrar es porque la veía feliz", reveló Leo respecto a su presentación en el living de Susana.