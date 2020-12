El noviazgo de Andrea Rincón y Jonatan Cristaldo preocupa a la ex del futbolista

Aquella presentación puso el tema sobre el tapete: ¿qué deben hacer los clubes ante una situación así? ¿Para qué tienen departamento de género si después "miran para otro lado" cuando uno de los suyos comete un delito de este tipo? Cristaldo fue "sancionado" y perdió la titularidad, pero a los pocos partidos ya fue al banco y siguió jugando como si nada.

Lo mismo sucedió con otros jugadores que se vieron involucrados en hechos de este tipo. El más resonante fue el que salpicó al colombiano Sebastián Villa, a quien su novia le hizo juicio después de deschavarlo en las redes sociales. "Hasta que la Justicia no decida, no jugará en Boca" dijeron los dirigentes xeneizes. El domingo, Boca derrotó 3-0 a Huracán. Villa ingresó en el segundo tiempo. Para el globo jugaron Federico Marín y Walter Pérez, que a principios de año estuvieron detenidos en Carlos Paz acusados de participar de una "violación en manda".

Rincón también fue protagonista de "mil escándalos". Alguna vez reconoció que sufrió hechos de violencia, pero también que ha pegado las suyas, y además confesó haber consumido sustancias prohibidas. En la tele es recordado su enfrentamiento -casi a piñas- con otra número uno de los bochinches: Mónica Farro.

more.jpg

En cuanto a lo afectivo, Andrea se declaró abiertamente bisexual. Transitó un largo noviazgo con una chica, y antes y después de esa relación estuvo de novia con Ale Sergi, el cantante de Miranda, protagonizó un chisporroteo con el Mono de Kapanga y se la vinculó con Eduardo De la Puente y con un reconocido productor musical de apellido Palazzo.

"Sin motivos no puede negarle al padre a que los vea, la ley funciona así o sea que hasta que no le pasa algo a un niño no se puede hacer nada.... Triste pero real. Lo único que quería saber es su mis hijos estaban bien y no tuve respuesta. Fui muy clara que las relaciones que tenga no me importan sólo saber con quien comparten tiempo mis hijos. La historia sin fin... qué castigo", escribió De Las Heras en su cuenta de Instagram.

Después, mostró un chat que le escribió a Rincón (a quien definió como "El Oscar a la feminista del año" y le agregó el "Hashtag Bullying") en el que le pregunta si "ves a mis hijos y me podés decir cómo están" porque "el padre me dice que está con vos y que los ves, pero no le creo nada y quiero saber cuál es la verdad porque este pibe me dice así y me asusta. Te lo pregunto como madre. La relación de ustedes no me interesa, sólo quiero saber cómo están mis hijos".