El mundo íntimo de madres e hijas a través de cartas y dibujos

“Yo venía trabajando desde el dibujo y lo audiovisual con algunas piezas que tenían que ver con lo familiar, para poder hablar de algo conocido y de retrabajarlo”, contó Estefanía Clotti sobre los orígenes del corto, que datan de 2018. “Tenía muchos videos caseros que había estado grabando a lo largo de los años y había visto esta técnica que se llama rotoscopia o intervención sobre el material de archivo. Entonces me lancé ante todo a trabajar las imágenes, a investigar los limites del material y de las herramientas con las que contaba. Buscando fotografías encontré las cartas que tenía guardadas mi mamá que, así como conservó álbumes, también guardó dibujos y este intercambio epistolar. Y me pareció que un retrato familiar se podía mostrar a partir de jugar con estos archivos que vienen de diferentes campos, el de la palabra y el de la imagen”, explicó.

La realizadora utilizó animación tradicional mezclada con stop motion, pero por sobre todo se destaca la mencionada rotoscopia, una técnica que consiste en hacer un redibujo manual de personajes cuadro a cuadro, tomando como base una secuencia de imágenes de acción real previamente grabada en videos. “Todo está realizado de manera analógica, porque era importante mantener las materialidades y las texturas de esas cartas. Al final las letras manuscritas son dibujos y a veces los dibujos son otra forma de la palabra”, puntualizó.

Lejos del cine tradicional, “Acordate...” no tuvo guión ni una estructura establecida, por lo que podría ir mutando en cada nuevo montaje. “Lo importante para mí era que esas palabras y esas imágenes no se referencien de manera ilustrativa”, dijo Clotti. “Quería ir encontrando en algunos tramos puntos de contacto pero para luego separarlos, porque creo que ahí, cuando se pierde la referencia explícita, pueden ir apareciendo capas de significados. Ahí lo visual acompaña con esa extrañeza de ver esos espacios reales habitados por estos personajes animados. Creo que un poco de eso va el cine de ensayo, de mostrar una visión del mundo pero sin cerrarlo, y de poner algunos velos para que se puedan hacer visibles, no de manera total, en el otro”, se explayó.

El nuevo trabajo de Clotti fue el único film de origen rosarino en participar del Bafici de este año. El corto también pasó por el Festival Internacional de Cine Documental Ji.hlava, en República Checa, y por los festivales de animación el Ojo Iluso y el SMOF, en donde obtuvo una mención especial en la categoría de documental animado. Actualmente está en competencia oficial en el Festival BioBioCine, que se realiza en Concepción, Chile. “La experiencia de mostrar en festivales es siempre hermosa por los mensajes, los comentarios, las inquietudes, las críticas que llegan, sean buenas o malas. Son todas valiosas porque hacen que una pueda repensar el trabajo desde distintos puntos de vista”, comentó la directora.

“Acordate dame un beso al despertar” contó con la producción ejecutiva de Ana Taleb y la producción general de Cinespuma, y recibió el apoyo del Plan de Fomento del Ministerio de Cultura de Santa Fe y del Fondo Nacional de las Artes. “En las distintas etapas del trabajo conté con María Victoria Noya, Ana Taleb y Gustavo Galuppo, que fueron casi pilares para encauzar el proyecto”, destacó la realizadora.