El motivo por el que volvieron a suspender la cuenta de Instagram de Florencia Peña

“Segunda vez en 2 meses y medio. ¡Qué raro ser la única cuenta verificada con seis millones de seguidores en Instagram a la que le bajan la cuenta!”, escribió a continuación. “No subo fotos muy distintas a las que suben otros. ¿Por qué conmigo? ¿A quién le molesta tanto? ¿Cuánta energía vital les llevo? ¿Podrán?”, sentenció.

https://twitter.com/Flor_de_P/status/1551687040558923776 Por estas 2 fotos me volvieron a cerrar la cuenta de @instagram… De verdad???? pic.twitter.com/hvk4l3zgy8 — Florencia Peña (@Flor_de_P) July 25, 2022

Anteriormente, otras fotografías de Flor Peña habían sido censuradas y le cerraron la cuenta por el mismo motivo. Esto había molestado mucho a la actriz, quien había comenzado el programa de La Pu*@ Ama con un descargo: “Solamente a una p*** ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores”.

“Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni... Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierda con el ‘libre y loca’. Les digo algo: si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, había mencionado.

“Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho ‘mamamela’ en el programa. Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncias. Y ahora me cierran el Instagram. Yo pensé que estábamos un poco deconstruidos, que estábamos un poco más libres. Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar y ahora estoy con abstinencia de subir fotos en culo”, había sentenciado al respecto.