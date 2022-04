El motivo por el que se habrían separado el ex Newell's Sebastián Cobelli y Fernanda Vives

En el programa Socios del Espectáculo, que se emite por El Trece, Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo, avisó: “Estamos en condiciones de afirmar que Fernanda Vives está separada, ella admite una crisis que tiene que ver con su vuelta al ruedo artístico, ella va por todo y se pone hot porque va a hacer estas aplicaciones desnudas”.

En tanto, Mariana Brey avanzó con una artillería de datos y hasta dio detalles pormenorizados de la separación de Vives y Cobelli. “Están en una crisis y separados ya, lo van a oficializar en breve. Hablé con ella, tengo el chat cortito, hablé con ella”, sostuvo.

Y enseguida la panelista avanzó. “Lo de la crisis me lo cuenta Fernanda. Y también pregunté por esta aplicación hot. Y ella me puso: ‘me imagino porque me hablás, me adelanto para contarte que por ahora no quiero decir nada. Estamos desencontrados, no quiero fogonear mucho el tema para cuidar a mi familia. En crisis pero no separados. No voy a decir mucho porque quiero cuidar a mi familia’".

En tanto que Lussich le imprimió otro contexto al panorama y sostuvo: “Hay posteos recientes en los que se la ve sola, y va promocionando esta presencia en la aplicación, algo que su marido no apoyaba demasiado”.