El motivo por el que Marcelo Iripino decidió cambiarse de look

Marcelo Iripino sorprendió en Twitter al mostrar su cambio de look. "Con fiaca Grr", expresó el cantante en la foto en donde se lo ve completamente renovado.

PrimiciasYa.com se contactó con el protagonista del musical "Bien Argentino" ante la repercusión que tomó la foto y nos explicó el motivo de su cambio de imagen.

Embed CON fiaca grrrrr pic.twitter.com/BvCczWDRRP — marcelo iripino (@MarceloIripino) 22 de febrero de 2018



"Lo que estoy probando es para un nuevo video clip que voy a grabar. Grabo el nuevo material en Estados Unidos, ahora me voy de viaje, y estoy probando un look muy especial", explicó Iripino.

"Me lo voy a sacar y cuando vuelva de afuera, si queda bien, me lo dejaré, tuvo un éxito terrible. Estamos probando otra imagen en pelo y maquillaje", añadió.

Y cerró: "No me veía así, me sorprende mucho este cambio de imagen. Se ve increíble. La verdad cambió un montón. Me encanta y me gusta mucho. Pero para el teatro no quiero estar con eso. En base a eso, si gusta y pega me lo dejaré con barba".