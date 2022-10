El motivo por el que el influencer rosarino Tomás Holder rompió en llanto al escuchar cantar al hijo de Gilda

“Qué hermoso, qué fuerte”, disparó Flor Jazmín luego de la presentación. “Qué bueno que lo hiciste”, agregó Dente. “Quería felicitarte por tu familia. Estoy muy feliz por vos”, acotó conmovido Holder. Rápido de reflejos, Andy Kusnetzoff no dejó pasar la oportunidad para indagar en esa tristeza y mencionó al pasar un episodio relacionado a la mamá de Tomás.

Holder: "A los 19 años me hice cargo de mi familia" - Podemos Hablar

“En 2020 mi mamá tiene un problema en el corazón”, arrancó su historia Holder. “Como él -dijo señalando a Chio-, familia chica, mamá, dos hermanos más chiquitos. En ese momento yo tenía 19 años, solamente estudiaba. Mamá era sostén de la casa en lo económico. Un día me llaman, que mi mamá estaba internada y que le estaba fallando el corazón”. Con la voz entrecortada, el rosarino recordó que en ese momento se quebró. “¿Cómo le está fallando el corazón a mi mamá sí mi mamá es una mujer que entrena, que es joven?”, preguntó.

Recordó que de inmediato dejó todo y se fue corriendo al hospital. Allí, se enteró que su vida corría riesgo y que la iban a operar. “En ese momento se me paralizó el mundo porque mi mamá es mi sostén, es todo. Mi cable a tierra. También pensaba en mis hermanitos, que son chiquitos. Alma tiene diez y Emilio tiene nueve″, repasó. Tras contar que la intervención salió bien y que fue “un alivio enorme”, Holder explicó que después vino la cuarentena y que como consecuencia del duro momento tuvo que salir a trabajar. Así, decidió ser personal trainer, hizo el curso, consiguió cien clientes y gracias a eso pudieron vivir todo el año. “Con 19 años, pude ayudar a mamá y a mis hermanitos”, explicó el joven y contó que hoy en día su mamá está muy bien.

La homofobia como tema de debate

Otro de los momentos que llevó a Holder al centro de la escena durante PH fue cuando Fer Dente contó lo que sufrió por ser homosexual, el sentimiento de peligro que se le dispara cuando va de la mano por la calle con su novio y señaló con total respeto cómo a veces los chistes que se hacen sobre los gays en los medios y en las redes pueden lastimar a mucha gente.

“Me crié en una casa, en una sociedad, en un colegio, en una televisión, en medios en donde se señalaba, se cargaba”, recordó, y si bien celebró el avance de las nuevas generaciones explicó que la homofobia sigue existiendo. “Lo más peligroso es, quizá, la gente que no es consciente del alcance que tiene su discurso y de lo que habilita. Lo que sale en la tele sigue validando. Uno se puede querer hacer cargo o no, pero lo que uno dice en la televisión, valida”, reflexionó.

"Todavía hay homofobia en la sociedad", el fuerte debate en Podemos Hablar

De esa forma, Dente intentó explicar que quienes dan esos mensajes homofóbicos no saben a quién le llega y cómo va a reaccionar esa persona. En ese contexto, recordó el caso del chico asesinado a golpes en España por “maricón”. “Hay un punto donde, ok, no sos responsable, pero si estás en un espacio público, ¿por qué vas a hacer ese chiste?”.

“¿Vos sentís que sigue pasando eso en el aire?”, indagó el conductor del envío, y Dente no pudo más que hacer evidente lo obvio. “Pobre, parece un chiste. Perdón Tomás, yo sé que no lo dijiste -aseguró mientras volteaba la mirada hacia Holder- te busqué y estoy feliz de conocerte ahora… Yo decía ´se lo voy a decir fuera de aire´ pero justo picó y aparte estamos en PH”. En ese momento Dente recordó el personaje que hizo Holder en la presentación para entrar a la casa en donde se mostró clasista y homofóbico y si bien explicó que entiende que lo dice desde un “lugar absolutamente ingenuo”, le marcó lo peligroso de su discurso.

“Quiero decir una cosa al aire”, reaccionó el ex-GH. “Salieron noticias falsas diciendo que yo había insultado a la gente homosexual y nunca se me ocurrió decir eso”, aclaró. Y luego explicó que sí, que dijo que su personaje era “algo homofóbico” pero que él no está de acuerdo con eso. “Por supuesto que no estás de acuerdo. Nadie puede estar de acuerdo con ser homofóbico y con la violencia”, intervino, siempre amable, Dente. Luego de explicar de nuevo que es un personaje y que por suerte dentro de su grupo de amigos no hay nadie así, Holder destacó que tiene amigos gays. “Los súper banco, me súper divierto”, agregó, y explicó que, en su entorno, en “su sociedad”, no existe la discriminación en ese sentido.