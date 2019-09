La pareja de baile conformada por Mariela Anchipi y Jorgito Moliniers sufrió un duro golpe en la edición de anoche del Bailando 2019. No sólo fueron cuestionados por la supuesta baja calidad de la performance, sino que también recibieron un inesperado reproche del propio Marcelo Tinelli, a quien no le gustó la canción elegida para la ocasión y por ese motivo incluso les bajó de prepo un punto.

Anchipi y Moliniers bailaron con el tema "Vencedores vencidos" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y apenas terminó la presentación Tinelli pidió la palabra antes de las devoluciones del jurado. Fue entonces cuando el conductor decidió descotar un punto a la pareja. Fue porque consideró que el tema no pertenece a los considerados grandes éxitos del rock nacional.

El anuncio de Tinelli causó desazón en la pareja que no adhirió a la opinión de Marcelo. “Es un buen tema de Los Redonditos, pero no es uno que cantamos todos, así que arrancan con menos uno. No hay discusión acá”, remarcó el conductor del programa, dejando a más de uno con la boca abierta.

Ante semejante anuncio alguien del programa le preguntó: "¿Podés bajar un punto vos?" "Sí, empiezo en este momento. Lo acabo de decidir”, avisó el conductor.

Al turno de las devoluciones del jurado fue Angel De Brito el que opinó primero: “Es un equipo que siempre me gusta, pero hoy no me gustó la propuesta. Pueden hacer algo mucho mejor de lo que hicieron”, señaló.

A su turno, Carolina Pampita Ardohain se preguntó : "¿Cuántos días ensayaron? Son dos grandes bailarines, pero no tuvieron exactitud en la música y hubo desprolijidades. No los vi en su mayor esplendor. No hubo conexión ni seguridad en la pista", analizó la modelo (voto secreto).

"Coincido con Ángel y Pampita, ustedes son un equipo muy virtuoso, pero hoy no me pasó nada. No los vi conectados ni entendí qué estaban haciendo con el cuerpo. No me emocioné. No consiguieron lo que intentaron demostrar, por eso no me gustó", apuntó Florencia Peña, quien les otorgó cinco puntos.

"La letra tiene una poesía hermosa y hubo cero emoción", opinó por su lado Marcelo Polino, quien les impuso un dos y que mantuvo un cruce de palabras por la elección del tema musical con Lolo, jefa de coachs. La pareja cosechó en nueve puntos.