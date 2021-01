The Cavern se promociona como "el club más famoso del mundo". Y probablemente tengan razón. En el 10 de Mathew Street, en la localidad inglesa de Liverpool, Los Beatles tocaron casi trescientas veces entre 1961 y 1963. Pero esta vez The Cavern Club no fue noticia por algún evento que haya ocurrido sobre su escenario sino por el homenaje al guitarrista de Dios Salve a la Reina, Francisco Calgaro, quien falleció en un accidente con una avioneta en la localidad de Pérez, el pasado sábado 23.