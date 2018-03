El "milagro" que siginifica ir al cine

Daniel Burman dijo que su debut en Netflix se tradujo en una mayor tranquilidad a la hora de crear. "El único momento del proceso de cada película en el que sentí una verdadera angustia era cuando llegaba el estreno, saber que es una especie de milagro que la gente deje lo que tenga que hacer para ir al cine, para encerrarse dos horas en un lugar, que cuando lleguen haya justo una función, que no llueva, que no jueguen Boca-River, que no haya elecciones, que te pongan el cartel luminoso. Es una cantidad de cosas que tienen que pasar para que se dé el milagro de que un ser humano se siente a ver tu película, y después de muchos años eso me empezó a agotar muchísimo. Si bien sigo pensando que el mejor lugar en el mundo para ver una película es el cine, quería descansar un poco de eso y esa oportunidad de que haya una red que va a 190 países, donde más de 100 millones de personas cuando quieren, dónde quieren, moviendo una falange puedan ver tu historia, es increíble".

El realizador dijo que otra ventaja del streaming es que, de alguna forma, cada película encuentra su público. "Mi última película, «El rey del Once», no sabía para dónde la hacía. Era una verdad que quería atrapar y que siento que atrapé muy bien, pero que se estrenó y fue muy poca gente, que sabía que iba a ser así. Y de pronto se estrenó en Netflix hace un tiempo y la gente creyó que se estrenó ahí directamente. La redescubrieron y la vio gente de muchos lugares del mundo, de pronto tuvo espectadores inesperados".