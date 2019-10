El milagro argentino: nadie quiere ser millonario

Los argentinos no podemos con nuestro genio. Tenemos que dejar la impronta en todo. Y en el espejo cada vez más deforme y devaluado de la televisión abierta este vicio ya es ley. En la tv faltan ideas, se sabe, entonces compramos formatos de afuera, pero después los aderezamos al gusto de un supuesto consumidor. El mejor ejemplo durante años ha sido el “Bailando por un sueño”, que arrancó en 2006 como la versión argenta del “Dancing With The Stars” norteamericano _un concurso de baile con famosos_ y con el correr del tiempo se transformó en la mayor plataforma de chimentos y peleas mediáticas de la historia de la televisión.

Ahora pasa exactamente lo mismo con “¿Quién quiere ser millonario?” que, como la crisis apura y hay que entregar las planillas del rating, aceleró el proceso de deformación a apenas unos meses. El formato original es conocido: un programa de preguntas y respuestas donde el que más sabe gana la mayor cantidad de plata. En un país en plena recesión, se suponía que el incentivo de llevarse unos miles iba a ser atractivo. Pero resulta que no. Y ahora el ciclo conducido por Santiago del Moro es un Frankenstein que va del show “inspiracional” con historias de vida a la beneficencia, pasando por un desfile insensato de famosos y una vidriera de personajes variopintos. ¿Algunas historias de vida son conmovedoras? Sí. ¿El premio sigue siendo válido para todos? Sí. El tema es que se pasaron de rosca. En las amargas aguas de Twitter algunos rebautizaron al programa como “¿Quién quiere dar lástima?”. Y lo más triste del asunto es que no sólo el premio pasó a un plano anecdótico, también el conocimiento (y el estudio y la lectura que lo generan). De todas formas, en este último punto, el programa siempre vino bastante flojo. Sólo basta recordar aquella vez que una participante (maestra ella) contestó que Ucrania estaba (inolvidable) en el continente africano.