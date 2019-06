El mensaje de Tinelli que hizo emocionar a Guillermina Valdés

Guillermina Valdés se emocionó hasta las lágrimas luego de escuchar un mensaje de amor de Marcelo Tinelli, durante una entrevista de ella en "Cortá por Lozano". El conductor se grabó a sí mismo y habló de la familia que formaron.

"Quería aprovechar para mandarte un beso gigante, decirte que te amo muchísimo, que te admiro, que sos una excelente compañera en mi vida, que me encanta haber formado esta familia ensamblada tan linda que tenemos con ocho hijos maravillosos, con Mica, Cande, Fran, Dante, Paloma, Juanita, Helena y con Lolito, que nos tiene a todos enloquecidos", arrancó el mensaje del conductor.

"Me encanta compartir mi vida con vos, mi vida es mucho más linda desde que te conocí, en todo momento me hacés muy bien, así que no quería dejar de decírtelo. Te amo mucho, me encanta que estés ahí con Vero, y para vos un besito grande Vero, felicitaciones por el Martín Fierro el otro día, y sabé que esa mujer que tenés ahí al lado, mi mujer, te quiere muchísimo", continuó el vicepresidente de San Lorenzo.

Las palabras de Marcelo emocionaron a Guillermina que no pudo contener las lágrimas. "Es súper cariñoso, súper generoso con el amor. Nada, eso, no me lo esperaba… tampoco sé por qué lloro".

Embed

"Porque son lágrimas de alegría, es lindo cuando el amor penetra así de ese modo, yo también me emociono cuando te veo así. Está bueno el amor que suma, el compañero o la compañera que te hace crecer, que quiere lo mejor para vos, que puede dejar de lado el ego. Un gran camino recorrido el de los dos, con otras elecciones de amor los dos, y encontrarse también en un momento especial de la vida, y amarse, y confiar en el amor, también es todo un proceso", le dijo la conductora.

"Sí. Aparte fue difícil al principio, entonces es como que uno ahora, que está en un momento de tranquilidad, con la verdad, da como una alegría linda y bueno, nada, eso. En estos ambientes que uno viene con cierta tensión, con la exposición y todo, es como que salen las emociones más fácil que en casa", agregó entonces la ex modelo.

"No, pero aparte es lindo porque las lágrimas a veces uno no puede explicar por qué llora, pero viste que la fibra tiene. Lo escuchás al otro decir algo que no es que desconocés lo que está diciendo, pero cuando el otro lo pone en palabras, por eso es tan importante decirse las cosas, y no darlas por hecho", intervino Vero.

"Sí, pero en general es como una persona muy generosa con lo que da. Creo que hoy el amor, hoy y siempre, pero muchas veces nos olvidamos que es el acto más generoso el amor, el tiempo que uno le puede dar a otra persona. Y lo que yo tengo como experiencia con él es que es muy generoso con sus hijos, y creo que quizás la gente no lo sabe, y está bueno", concluyó Guillermina.