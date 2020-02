La estrella de Hollywood Natalie Portman deslumbró este domingo en el Dolby Theatre en el que tiene lugar la mayor gala del cine a nivel mundial. Durante su paso por la alfombra roja, la actriz envió un mensaje claro contra la Academia de Hollywood.

La ganadora del premio Oscar en 2010 se llevó todas los flashes por el detalle en la capa de Dior que lució en la gala: en él estaba estaban bordados las mujeres directoras que no han sido nominadas. Entre los nombres aparecían: Greta Gerwig (‘Mujercitas’), Lulu Wang (‘The Farewell’), Lorene Scafaria (‘Estafadoras de Wall Street’), Marielle Heller (Un amigo extraordinario), Mati Diop (Atlantique)y otras más, cosidas en las solapas de la prenda.

“Quería reconocer de manera sutil a las mujeres que no fueron reconocidas por su increíble trabajo este año”, explicó la actriz de origen israelí en diálogo con la prensa.

La capa que envuelve su vestido de Dior obra de Maria Grazia Chiuri lleva nada más y nada menos que los nombres de todas las directoras que no fueron reconocidas. El contundente gesto de la actriz al movimiento feminista fue de lo más hablado en las redes sociales.

Así la reconocida actriz, una de la fundadoras y líderes del movimiento Time’ Up, ha reivindicado a las colegas no nominadas a mejor dirección. No es la primera vez que Portman deja en evidencia su molestia con la industria por la falta de posibilidades y apoyo a las mujeres en la industria del cine y del entretenimiento.

Acompañada por su marido, el bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied, Portman complementó su look con unos aretes dorados y un maquillaje muy natural. Su cabello corto estaba peinado con un estilo muy sencillo, solo con ligeras ondulaciones.

El apartado a mejor dirección sólo tiene a candidatos varones. Martin Scorsese por The Irishman, Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Tarantino por Once Upon A Time In Hollywood, y Bong Joon-ho por Parasite, compiten por premio a mejor director.