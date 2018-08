Pura emoción se vivió ayer en el programa "Involucrados" de América con la historia de Lautaro Benjamín Villanueva, un joven trans que luchó mucho para ser reconocido como hombre y obtener su documento de identidad. Además recibió el apoyo de la actriz Maite Lanata que interpreta a un chico trans en "100 días para enamorarse".

"A los 17 años le declaré a mi madre que era lesbiana, pero me faltaban cosas, algo no me cerraba. Y ahí empecé a descubrir esto del cambio de género, solo porque no era como hoy en día que está todo más hablado. Hace seis años no se sabía mucho de esto", contó Lautaro.

"Se me hizo muy difícil, cuando empecé con esto (del DNI) me dieron mil vueltas por cuestiones burocráticas. Me pedían que actualice mis partidas de nacimiento y cuando me las mandaban eran de otra persona. Y así un montón de tiempo".

Con Lautaro presente, y muy emocionado, Mariano Iúdica presentó una escena de la ficción "100 días para enamorarse" que transmite Telefé en la que se trata la problemática de Juani, un chico que está viviendo lo mismo que Lautaro.

Maite Lanata, la actriz que interpreta a Juani en la tira grabó un mensaje: "Muchas personas me escriben para contarme que sufren bullying o están en la búsqueda de su propia identidad sexual. Hablé mucho con Lautaro para componer mi personaje.

"Es muy fuerte, una cosa es verlo y otra vivirlo", dijo Lautaro muy emocionado.

