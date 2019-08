El mejor cine independiente se verá mañana en Rosario

El cine independiente de alto vuelo se verá desde mañana hasta el 18 de agosto en el cine El Cairo (Santa Fe 1120), en la 17º Muestra itinerante de las mejores películas que pasaron por el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) 2019. El costo de la entradas generales es accesible: 70 pesos las generales y 60 para estudiantes y jubilados.

La película que abrirá el ciclo mañana, a las 18, es la estadounidense "Black Bus Stop", sobre cómo transformar un corto político en un musical elegante, según Kevin J. Everson. Le sigue "Ms Slavic, de Canadá, una película intrigante que avanza con austeridad del archivo de la bisabuela en Harvard, a un romance epistolar de la Segunda Guerra Mundial. Se entreteje un drama personal con el devenir histórico. A las 20.30 es el turno de "The Unicorn", ganadora como mejor película que trata sobre el primer álbum de música country gay, lanzado en 1974.

El viernes comienza con el corto "Lands of the sea", a las 18. Continúa con la canadiense "Spice It Up", que cuenta la historia de una estudiante de cine que lucha para completar una película independiente. A las 20.30 llega el filme argentino "Las Facultades", que obtuvo el premio a mejor directora, que trata sobre estudiantes universitarios diversos tratando de superar la instancia más estresante del año: los exámenes finales. En la proyección estará presente el protagonista Jonathan Arguello. ╠

La brasilera "Espero tua (re) volta", que relata la amenaza de cerrar cien escuelas públicas del gobierno paulista, se proyectará a las 22.30.

El sábado se proyectarán los cortos premiados "Rejtman" y "La siesta", que abordan temas como el deseo y la ternura a toda edad; de lo real al fantástico. También se verá "Blue Boy", que obtuvo el premio Oso de Plata en el Festival de Berlín y Mejor corto BAFICI. El corto se centra en Berlín, dondesiete ‘escorts' rumanos son retratados mientras reaccionan a grabaciones de sus propias experiencias.

Más tarde será el turno de la producción argentina "Shakti", que cuenta la historia de Federico, quien decide separarse de su novia Magda y conoce a Shakti, con quien entablará una particular relación.

A las 20.30 se proyecta "Método Livingston", que ganó el premio del público a mejor película. Seguirá la estadounidense "Seder Masochism", un filme ambicioso e irreverente, inclasificable que sacude con humor y libertad formal el "patriarcado de hombres blancos" y la religión como relato machista. Una comedia musical animada que narra la historia de la Pascua Judía con las más diversas canciones, de Led Zeppelin a Gloria Gaynor.

"Fin de siglo", ganadora de la competencia argentina y la holandesa "Retrospekt" son las elegidas para cerrar este ciclo, el domingo a partir de las 20.30.