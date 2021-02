El mediático abogado Fernando Burlando fue operado de urgencia

Burlando sufrió la caída hace unos días y fue derivado a un sanatorio de La Plata donde le diagnosticaron fractura de los arcos posteriores de la 8ª, 9ª y 10ª costillas y una leve contusión pulmonar.

"No tengo nada. Me quisieron cortar la casaca y no los dejé, porque volvemos. Estoy impecable", fue el mensaje que envió Burlando a sus compañeros de equipo horas después del accidente.

Al comentar cómo fue la caída explicó que “era una yegua nueva, no era mía, se asustó en una montonerita de caballos. Yo caí de espaldas y la cruz de ella cayó arriba de mi abdomen” dijo y concluyó: “La saqué muy barata, baratísima”.

"Estoy muy dolido pero bastante bien, me dicen que no me puedo mover y me muevo igual. Me preocupa que hay mucha sangre en los pulmones. Están saturando bajo, al tener tantas fracturas en las costillas, respiro poquito para que no me duela el tórax", había dicho él en su momento a través de un audio que envió a Intrusos.