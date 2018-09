La televisión fue siempre el hábitat de Gerardo Romano, con participaciones en novelas que han tenido alto rating como "Los hijos de López", "La marca del deseo", "Tato", "Tiempo final", "Mujeres asesinas" y ahora es el turno de "El marginal", la serie con producción de los hermanos Luis y Sebastián Ortega que se emite por la TV Pública y que se quedó con el Martín Fierro de Oro el año pasado por su primera temporada. Sin poder adelantar el final de la segunda temporada, el actor reconoce disfrutar mucho de su personaje Antín, el director corrupto del penal San Onofre, donde se desarrolla la acción de la serie. "El marginal es una manera de proyectarse de una sociedad corrupta e ignorante en la que la gente se ve reflejada, hay cierta fisgonería o voyeurismo de eso que tiene lo carcelario, la violencia, la furia de lo que ocurre en la microfobia de la cárcel. Hay algo que se quiere ocultar detrás de los muros de San Onofre y de cualquier cárcel del país, que es la cloaca de la realidad, donde se junta lo descartable, donde no se genera la posibilidad de re socializar".

Y en referencia a la situación de las cárceles, agregó que si no hay posibilidad de trabajar o aprender en esos espacios no hay una actividad lícita que alimente la identidad y orgullo de la persona. Según Romano, "poder trabajar es una bendición". Con humor, el actor auguró una tercera temporada porque "necesita pagar el (supermercado) chino". Defensor de la Televisión Pública, el actor destacó que fue todo un logro durante la gestión kirchnerista. "Lástima que el gobierno, el macrismo, no pueda hacer algo como lo que hicieron en la TV Pública, programas de calidad, aceptados por el público, producidos y vendidos que muestran que nosotros somos realmente capaces. No hay que importar productos de afuera, que es uno de los grandes temas de la Argentina actual. La exportación, la pérdida de fuentes de trabajo con todo lo que conlleva. En el caso de la provincia de Santa Fe, que es una zona demográficamente poblada con problemas de marginalidad y de desocupación como en otras grandes provincias, creo que la libre importación perjudica a las pymes y a los pueblos. Está todo muy complicado en este momento del país".