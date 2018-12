"«El marginal» es la «Games of Thrones» del tercer mundo"

Pablo Culell, socio fundador de la productora Underground junto a Sebastián Ortega, consideró que la serie "El marginal", que ya está disponible en Netflix y que tiene una versión estadounidense, es "la «Games of Thrones» del tercer mundo", y confirmó que en marzo de 2019 se comenzará a trabajar en la tercera temporada de la exitosa propuesta que se verá por la TV Pública.

Aunque Culell, que desde el año 2006 hasta la actualidad se desempeña como director de contenidos y producción de Underground, consideró que las mediciones de rating minuto a minuto "no sirven para nada", admitió que habría que federalizar el rating con mediciones que incluyan Rosario, Córdoba y La Plata.

—¿Cómo será la tercera temporada de "El Marginal"?

—Está en preproducción y se empieza a grabar en marzo para estrenar en la segunda parte del año. Lo único que sí puedo contar es que los protagonistas van a ser los que el público ya eligió: Diosito, los Borges, Santín, Emma.En el momento temporal que se va a contar la historia es entre la segunda temporada y lo que fue la primera. Es medio un lío dialéctico, pero digo que es una secuela de la precuela.

—Underground produce para señales como HBO y también para plataformas como Netflix. ¿Cómo es trabajar para ese tipo de pantallas?

—Estamos en un camino de transición hacia el entendimiento de cómo se produce y cómo es el negocio hoy en la televisión de la Argentina y el mundo. Nosotros somos una productora con mucha visibilidad, afortunadamente, con una trayectoria muy importante pero también muy artesanal. El caso de "El marginal" fue una enseñanza muy interesante, con la fuerza de un contenido popular pero disruptivo. Fue en el momento donde explotaba Netflix cuando se empieza a pensar en "El marginal", y en principio surge porque la Televisión Pública en ese momento quería tener un producto nuestro y hacía mucho que no se hacían unitarios, excepto aquellos que se hacían con el subsidio del Incaa. El negocio de hacer unitarios en la Argentina era prácticamente imposible por una cuestión de costo-beneficio, por eso lo de la tira. Después viene Netflix. Se suma porque la serie gana premios en el mundo y empezó a tener visibilidad en Europa. La compró, la rompió y eso generó la posibilidad de la segunda temporada y premios ya con otra gestión gubernamental que la quiso también. "El marginal" unió la grieta, porque dos gestiones diferentes la quisieron porque fue un gran negocio. Yo siempre digo que es el "Game of Thrones" del tercer mundo.

—Telefe decidió no utilizar más el minuto a minuto del rating. ¿Qué opina?

—El minuto a minuto no sirve para nada a la ficción, sólo para nosotros los productores de ir alegrándonos o angustiándonos en función de lo que vamos viendo. No lo saqué de mi celular porque soy un productor y soy un obsesivo. En algún momento equivocadamente creíamos que si subía o bajaba el minuto tenía que ver con la escena, pero no es así. Lo que creo que sirve es lo que dicen que se va a imponer en la Argentina desde el año que viene, que es el rating diferido. O sea, el vivo más siete días, entonces no solamente sabés el público que lo vio en el aquí y ahora sino todos los que lo vieron a través de una plataforma.

—¿Habría que federalizar el rating, midiendo gran Rosario, gran Córdoba y La Plata?

—Por supuesto. Lo que pasa es que es un tema de mercado y de costos, que estas empresas no les conviene porque no les cierran los números para poner los «people meters» (dispositivo que se conecta a algunos televisores y mide la audiencia de manera permanente y automática) en tantos lugares. Es muy importante la federalización, porque hay programas que funcionan mucho mejor en el interior de lo que pueden funcionar en Buenos Aires y te marca lo que la gente quiere estar viendo en un momento determinado.

socios. Pablo Culell y Sebastián Ortega, de la productora Underground.