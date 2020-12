Fuentes policiales informaron que al regresar la pareja notó que la camioneta había sido abierta y del interior le sustrajeron perfumes y la suma de 60.000 pesos en prendas de ropa.

La propia bailarina contó el hecho en sus redes. “Informo que he sido robada. ¡Tengo una amargura!", empezó la conductora de "La previa del Cantando" en su cuenta de Instagram y explicó cómo hicieron para quitarle sus pertenencias: "Vengo del shopping y dejé todas las bolsas que había comprado en el baúl, nos bajamos con Valentín que quería tomar un helado y no podía cerrar el auto".

"De repente la llave no le andaba al Chato -continuó con su relato-, y claro, roban así. Te inhiben la llave, vos bajás como una pelotuda, dejás el auto, pensando que tardas dos segundos, y te entran al auto y te roban todo. Así que de esta manera me robaron todo. Se los digo para que estén atentos y no caigan como yo”.

Además, Sánchez compartió imágenes de una cámara de seguridad en la que se ve a su vehículo y cómo un hombre saca del baúl las bolsas. “El país que tenemos... Tenemos que agradecer estar vivos. Mucha impotencia. El que mal lo consigue mal termina. Todas las ganas que le ponen a robar ¿por qué no la ponen en laburar, chorros?”, escribió furiosa. Y continuó, con ironía: "Dato de color... Me compré mi perfume en seis cuotas, la bronca que me va a dar pagar seis meses algo que me robaron". Por último, le agradeció a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por haberlos socorrido y conseguir las imágenes del delito.

“Fueron tres minutos, le pedí las cámaras al dueño de la heladería y él, muy sorprendido, me dijo 'estuve en la heladería hace una hora y media y cuando intenté cerrar el auto no podía cerrarlo quiere decir que me lo hicieron a mi también'. Como no tenía nada, zafó y ni se dio cuenta”, contó el Chato Prada, productor de televisión.

Prada destacó que rápidamente llegó la Policía tras llamar al 911 y un efectivo le comentó que “venían viendo estos casos, hablan de gente colombiana y peruana que vienen cometiendo estos delitos”.

“Es una mafia que está muy bien organizada, están aceitados a la hora de robar en un lapso muy corto de tiempo y menos mal que no los encontré robando porque estaba con Valentín que tiene cuatro años y no sabes con qué te podés encontrar”, expresó.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño pidieron a los automovilistas “estar atentos y chequear que el auto quede bien cerrado” para evitar este tipo de robos.