La noche más glamorosa de Rosario cumple 27 años y el programa que les dio origen, 30. Pasaron tres décadas desde que Carlos Bermejo creó “Magazine”, que comenzó por la pantalla de El Tres y siguió en Telefe Rosario. Hoy, “La Noche de los Magazine” tendrá una nueva edición en el salón Metropolitano (Alto Rosario) y será transmitida en vivo y en directo por la pantalla de Telefe Rosario después del noticiero.

El clásico galardón que reconoce a figuras de la cultura, el arte y la política de la ciudad y el país contará con la conducción del organizador estrella, Carlos Bermejo, y Gachy Santone.

Antes de la gran velada, Bermejo repasó con Escenario los 30 años del evento más importante de la ciudad, recordó cuando Ricky Martin recibió un Magazine y contó los whatsapp que se envió con Mirtha Legrand.

—¿Cómo vivís 27 años de premios Magazine?

—Somos itinerantes, como los gitanos. Arrancamos un 13 de diciembre con “La Noche de los Magazine” en 1993 en el Jockey Club con un calor terrible. Los primeros 4 años los hicimos ahí, nos llovió todo, se cayó el cielo, volaban los arreglos. Me acuerdo que estaban Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Victor Manuel y Miguel Ríos, que estaban viniendo de Central, ¡inundados! Rodolfo Ranni bajó de un auto en el Jockey con el pantalón arremangado hasta la rodilla. Y usábamos un equipo de aire acondicionado que hacía un ruido tremendo y se escuchaba en la transmisión televisiva, parecían aviones con turbinas. Después pasamos a los salones de la Rural, llovía adentro. Hasta que de pronto se inauguró el Metropolitano.

—Sobrevivieron a todo...

—¡Sí! Somos sobrevivientes de un país que es pendular. Arrancamos en los 90 cuando el dólar estaba 1 a 1 y los que gobernaban nos habían dicho que éramos primer mundo. Y ahora mirá todo lo que pasó. Después nos agarró el 2001 y no estaba para hacerlo. Y decidimos hacerlo en El Círculo Después lo hicimos en el Broadway. Una noche lo hicimos en el Plaza Real, en el Muelle 1 en la Fluvial. Somos itinerantes.

—¿Cómo se te ocurrió hacer la premiación de “La Noche de los Magazine”?

—Estábamos enfrente del diario La Capital un sábado a la mañana con Fernando Chao, jefe de Espectáculos, el tipo que más supo de cine, Abel Rodríguez, que era crítico de La Capital, Luis Etcheverry, también del diario, Victor Valentin, que hacía un programa de espectáculos en LT3, Silvio Mario Valli y yo. Era una charla de café. Rosario había tenido una entrega de premios que se llamaba el Monumento de Cristal, en la década del 70, era para el espectáculo pero se comercializaba, como una especie de premio comercial. En esa charla, dijimos “¿por qué no hacemos una entrega de premios, ya que es un epicentro cultural?”. Nos reunimos durante 3 fines de semana y al final no lo hicimos porque decíamos que era mucho riesgo. Ese mismo año, en el 93, pensé de hacer una fiesta de fin de año, pensando en hacer una distinción que se llamara Magazine, como el programa. Distinguí a 25 famosos y terminaron viniendo 26 porque vino Ricky Martin. Había invitado a 300 personas, las cuales pensaban “este delirante dijo que iba a traer a todo el mundo y no va a venir nadie”. Así que fueron 180. Y se encontraron que haba una orquesta en vivo, llegaban los autos y bajaban las figuras, estaba el gobernador. Cuando llegó Ricky Martin con la madre y vio que nadie se le tiraba encima, le dijo a los guardaespaldas que se pudieran a un costado, recibió la distinción y se quedó encantado en la mesa con Mirtha Legrand, Graciela Borges y Gollán. Al segundo año, Gollán me dijo “gordo, no va a venir nadie” y vinieron. Así llegaron los 27 años.

—Y se cumplen 30 años del programa...

—Lo que más sobrevivió fue el programa de televisión, primero arrancó como un formato de 2 horas, de lunes a viernes, sólo por tres meses junto a Mariela Spirandelli, después vino Gachy Santone, y luego lo hice con Gabriela Recagno y René Gozigui. Al año siguiente, quedó Denise Wocjcicki sola, y como es guía de viajes, fue el único año que íbamos de 15 a 16 con Susana Rueda durante cuatro años. El programa surgió en el despacho de Gollán, le pregunté: “Alberto, no quiere que hagamos un programa de tele que tenga de todo?”. Era un tipo que apuntalaba, así que me dijo si me animaba, grabé un piloto. Estuve 15 años en El Tres y 15 años en Canal 5, ahora Telefe Rosario. El programa pasó por varios formatos. En el verano hacía especiales internacionales y visitaba distintas capitales del mundo con anclaje local.

—¿Por qué los premios siguen vigentes de manera ininterrumpida?

—Porque es una noche de encuentro, distendida sin competencias. El Magazine es una palmada en la espalda entregada arbitrariamente por un programa de televisión, no hay ternas ni jurados. Este es un país en el que cuesta mucho mantenerte. El otro día hablaba con Pepe Soriano y me decía que, en lo que va del año, lleva recorrida dos veces la Argentina, ¡con 90 años! En otro país, Pepe estaría contratado por un elenco estable o daría master class. Tiene familia, es un lúcido, está en Sagai peleando todo el tiempo. Hay gente que me dice que traigo gente vieja, ¡pero tienen un background impresionante! En los Magazine se han generado infinidad de proyectos. Graciela Borges terminó haciendo el protagónico de “Las manos” porque en una noche de los Magazine, el director Alejandro Doria comentó que se le había caído el protagónico y le dijo a Graciela que lo haga. A veces la alquimia se da. Graciela es un amuleto de los Magazine, no vino dos veces en 27 años por problemas de salud.

—¿Viene Mirtha Legrand?

—El otro día estábamos comiendo con Graciela Borges, mi esposa y una amiga, y le enviamos un whatsapp a Mirtha diciéndole que este año la vamos a extrañar y enviándole éxitos para su regreso a la televisión de este sábado. Ella me respondió que nos va a extrañar, que viene su hija Marcela.

—¿Qué va a tener de especial esta 27ª edición?

—Nunca anuncio los invitados antes, somos tres personas las que armamos todo. Será una noche de sorpresas.