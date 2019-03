"El machismo existe en la industria del cine, pero eso nunca me detuvo"

Victoria Alonso, vicepresidenta de Marvel Studios y una de las mentes responsables de la franquicia de películas más taquillera de la historia de la pantalla grande, afirmó que esperaba que "chicas de todas las edades se vean reflejadas" en "Capitana Marvel", la película que tiene a la primera superheroína de la saga y que está en cartelera en Rosario. Para ratificar su buen momento, "Capitana Marvel" arrasó en boleterías en su primera semana de exhibición y postergó nada menos que a la reciente ganadora del Oscar en la venta de tickets (ver aparte).

Nacida en Buenos Aires, Alonso comenzó su carrera en la industria de efectos visuales hasta que su labor en "Iron Man" le abrió las puertas de Marvel Studios, factoría que 11 años después lleva recaudados más de 17.500 millones de dólares en todo el mundo.

Alonso está en Argentina para promocionar "Capitana Marvel", 21ª cinta del denominado Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) de los Avengers y primera protagonizada por una superheroína mujer. El filme, que se estrenó el jueves pasado en los cines argentinos, introduce a Carol Danvers, una piloto militar que adquiere poderes no sólo dignos de sentarse a la mesa con Iron Man, Thor, Hulk y compañía, sino que la convierten en el personaje más poderoso de la franquicia y la ubican en el centro del futuro próximo de Marvel.

—Después de 11 años el UCM tiene su primera película centrada en una superheroína. Como mujer, ¿te tocó sufrir el machismo en Hollywood?

—El machismo existe, pero no es algo que me haya definido a mí de una u otra manera, y no es algo que me haya detenido. Hay mucha gente que quiere parar el acceso y el crecimiento de las mujeres, pero también hay muchas más personas que quieren fomentarlo y yo soy en cierta manera fruto de un grupo de mentores que nunca me dijeron "no, no podés".

—¿Este momento que estamos viviendo es un punto de inflexión?

—Creo que todo tiene su tiempo y no es por nada que esta película esté acá hoy en el Día Internacional de la Mujer. Hoy tiene más cabida, porque resuena más, porque el diálogo está más abierto. Hace dos años que hay un gran destape y el mundo está preparado para lo que te puede hacer sentir una película como esta.

—¿Es por este clima de época que era el momento para introducir a Carol Danvers/Capitana Marvel?

—Nosotros empezamos a hablar de esta película hace cinco años, tardamos dos años y medio en hacerla, no es que la pensamos cuando salió lo del "Me Too" y el "Time's Up". Cuando estrenamos "Pantera Negra" tampoco sabíamos que llegaría en un momento de grandes tensiones raciales ni cuál sería el resultado de la elección a presidente de Estados Unidos (en las que ganó Donald Trump).

—Pero el timing resultó ideal.

—Hubiera deseado que no existiera ese tipo de tensión, pero en el momento en el que estrenó resultó ser un mensaje necesario, y me parece que lo mismo ocurre ahora con la "Capitana Marvel". Es un momento en que el mensaje tiene cabida.

—¿Imaginan que "Capitana Marvel" puede hacer por la mujer lo que "Pantera Negra" hizo por la comunidad afroamericana?

—Espero que las chicas de todas las edades puedan ver esta película y se sientan reflejadas en los buenos momentos y en los no tan buenos. Que sientan que algo que le está pasando a Carol Danvers les ha pasado a ellas, que sepan que de cada caída una se puede levantar, que cuando sentís que una parte tuya se destruye por escuchar a otros hay que escucharte a vos misma. Cuando empezás a escucharte a vos misma es cuando podés tener tu propio éxito.

—¿Cómo definieron el tono con el que debía representarse esta liberación femenina?

—Carol Danvers constantemente habla de cómo se siente, pero en el momento decisivo dice muy poco. "No tengo que probarte nada", dice en ese momento. Teníamos otras líneas que habíamos escrito y lo sacamos todo. Eso fue lo único que dejamos, porque ese es el momento en el que se escucha a sí misma, accede a lo que siente, toma la decisión y la transforma en acción. Lo que hace dice diez veces más que todas las palabras que habíamos escrito.

—Falta muy poco para que Disney finalice la adquisición del grupo Fox y Marvel Studios disponga de muchos personajes emblemáticos de los cómics, como los "X-Men" o "Los 4 Fantásticos". ¿Ya los imagina junto con los Avengers?

—Siempre digo que uno de los mensajes que tienen nuestras películas es que la familia tiene que estar junta. Hay primos que se van un tiempito y después vuelven. Hay otros que se van y nunca vuelven, pero lo lindo es cuando vuelven. Ojalá que vuelvan.

—¿Cuando comenzó esto con "Iron Man" hace 11 años intuyeron que podría ser la marca más taquillera de la historia del cine?

—La verdad es que en ese momento lo importante era sobrevivir la primera película, terminarla. Y cuando la terminamos dijimos "ojalá alguien la vaya a ver". Cuando le fue bien y nos pidieron más no sabíamos si iba a durar un mes o diez meses más. Cada película que hacemos pensamos que quizás sea la última, que Disney vendrá y nos dirá "se acabó". Tenemos la mentalidad de película independiente: "Esta es la última que vamos a hacer, así que mejor hagámosla bien".

—¿Temen que esto pueda tener un techo, que pueda existir una saturación del público por los superhéroes que hoy invaden el cine, la TV y las plataformas?

—La telenovela existe hace muchísimos años y la gente las mira. Hay buenas y malas. Las series policiales también existen y uno las ve a través de los años, pero de las que te acordás son de las buenas. Tenemos muchas historias, pero lo único que tienen en común es que son de superhéroes. Son historias diferentes, con estilos diferentes, formas diferentes de contar, aunque tengan un hilo que las conecta.

La primera. "Capitana Marvel", personificada por la bella Brie Larson, se convirtió en un fenómeno en las taquillas.