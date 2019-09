El look de Antonela Roccuzzo para acompañar a Messi

Antonela Roccuzzo acompañó ayer a Lionel Messi en la gala de los premios FIFA The Best en Milán y nuevamente impactó con su look.

La rosarina lució un vestido negro, largo, con algo de cola, y brilloso. El infaltable escote estuvo presente y tampoco le faltó otro de sus tips: el pelo suelto, al natural.

Antonela compartió varias fotos de la previa de la ceremonia en la que Messi fue galardonado con el premio máximo: The Best, el mejor del mundo.

Ella como siempre estuvo a la altura de los acontecimientos, sonriente, y en esta ocasión acompañada por sus dos hijos mayores Thiago y Mateo que se mostraron felices por los logros de su papá.

"Mis hijos son dos enamorados del fúbtol y están enloquecidos viendo a todos los jugadores que tienen alrededor: No saben si saludar, si pedir fotos... Verlos ahí es único", contó Leo.

Embed Ver esta publicación en Instagram The Best Gala❤️ Una publicación compartida por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) el 23 de Sep de 2019 a las 2:29 PDT

