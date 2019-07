Miguel Herrán, conocido por su personaje de Río en "La casa de papel", mostró su lado más vulnerable alejado de las luces de la fama y el éxito, que muestra a los actores sonrientes ante las cámaras y listos para salir perfectos en cada foto.

El actor se sinceró sobre cierta tristeza que lo invadió en un día de soledad, a dos semanas del estreno de la tercera temporada de la exitosa serie española.

"Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes... ¡Pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí. No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, por que ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras", comentó junto a un video en el que, simplemente, llora.

Sus colegas de la serie le dejaron mensajes de apoyo. "Ánimo", le escribió Miguel Ángel Silvestre. Esther Acebo le recordó cuánto lo quiere y Álvaro Morte también le dejó un mensaje. Te abrazo, amigo, fuerte", afirmó.