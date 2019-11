Como la edición de "ShowMatch" que se vio anoche estaba grabada, Cinthia Fernández ya había anticipado lo que ocurría que era nada menos que el anuncio de su separación con Martín Baclini. Se los vio en una charla a corazón abierto con Marcelo Tinelli.

"¿Están juntos? ¿Están separados?", preguntó Marcelo Tinelli. Rápidamente, el muchacho enfrentó la situación. "Hoy es una noche especial porque nos toca dar un comunicado, que decidimos hacerlo juntos. Hace dos meses que estamos en un impasse. Necesitamos sanar un montón de cosas", afirmó el rosarino.

Cinthia, en un mar de lágrimas, convalidó los dichos del empresario. "Me da un poco de vergüenza. Yo prefería no hablar porque me es dificil. Mis hijas lo adoran, están en el medio, y es lo que más me duele. No es fácil desde ningún punto. Siento que fracasé en el amor otra vez", acotó la bailarina.

"Se nota el amor que se tienen y nos da pena lo que les pasa. Ojalá que todo sea para mejor", fueron las palabras de Tinelli, que trató de contener a la "angelita". "Con ella tenemos una relación que va más allá de todo. Ella sabes que voy a estar a su lado siempre, pase lo que pase", concluyó Baclini.

Ayer Cinthia había dicho que "lo de Luciana (Salazar) influyó. Es una persona que está todo el tiempo generando problemas, llamaba por teléfono, estaba en el medio. Él hacía lo que podía, recibía puteadas mías y de ella", comentó, para luego revelar que fue el empresario quien "tomó la decisión".

Salazar, por su parte, aseguró que ella jamás influyó en las parejas de su amigo y calificó de "nefasto" lo sucedido en el Bailando. "Estoy podrida. No voy a hablar más. Todo nefasto. Es nefasto porque me pusieron en un lugar que no me corresponde", afirmó.