La banda uruguaya No Te Va Gustar pasó por el sillón del Facebook Live de La Capital a través de su líder, el cantante Emiliano Brancciari, quien adelantó cómo será el recital del próximo sábado en el Metropolitano, a partir de las 21. Además, expresó lo que significa volver a la ciudad luego de tres años.

"Sentimos felicidad de venir a Rosario, generamos empatía desde el primer momento, no sé si por lo parecido que es a Montevideo pero desde 2003 que vinimos muchas veces y siempre hemos tenido esas ganas de volver", afirmó.

"Ahora se da después de tres años y las ganas son aún mayores. Hemos tocado en ciudades cercanas pero no en Rosario, así que estamos felices de regresar acá", añadió el líder de la banda uruguaya en diálogo con el periodista Pedro Squillaci.

Respecto al estilo del grupo, planteó: "No me gusta casarme con nadie ni dilapidar nada, no estoy en el lugar de hacerlo y no todo es negro o blanco, estamos viviendo momentos en que pareciera que sí y que no hay nada en el medio. Tenemos que apostar más a esos grises y qué cosas nos unen".

"Escribo desde el lugar donde veo las cosas pero tampoco tengo la potestad de decir qué es lo correcto o no. No creerme el dueño de la verdad", manifestó en relación a los mensajes que desliza la banda a través de sus letras.

"Me interesa que los jóvenes que nos siguen se pregunten cosas, eso es lo más interesante de todo. Qué interpretan de los temas", sostuvo Brancciari, quien dio detalles de la historia del tema "Y el mundo me comió a mí", que abre el disco "Suenan las alarmas".



Además, reveló cómo se generó el nombre del grupo y la relación con el rock argentino. "Yo crecí acá, escuchando eso y Uruguay está muy influenciado. El grupo no tiene una onda en particular, nos propusimos no ponernos barreras ante lo que nos gustara. Si bien somos una banda de rock, somos una banda de música primero. Decidimos que nos vieran como nos vieran desde el núcleo duro del rock, íbamos a hacer lo que nos llevara la música. Difícilmente nos empiece a gustar el reggaeton o el trap...", agregó.

"Pero sí de toda la música que escuchamos nos dejamos influenciar, y si salimos para ese lado, vamos con todo", contó a horas del recital en la ciudad.