El legado musical de Johnny Cash en el aniversario de su nacimiento

Desde pequeño fue un apasionado de la música, ya a los 12 años había compuesto canciones que ya dejaban a la vista el talento. Sin embargo, nunca fueron una familia adinerada que pudiera darse todos los gustos, pues a sus tres años tuvieron que mudarse junto a sus padres y hermanos a una colonia en la cual tuvieron la oportunidad de trabajar. Así fue como al cumplir 5, Cash comenzó a ayudar en campos de algodón, compartiendo el rato con los suyos mientras cantaban.

cash niño.jpg

Lo cierto es que Johnny Cash no siempre se conoció como tal, sino que desde pequeño fue J.R. Cash debido a que sus padres no decidían que nombre ponerle pero ansiaban que tenga esas iniciales. Entonces, creció siendo J.R hasta que se ingresó en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos cuando no permitieron que se anote con iniciales, por lo que optó por nombrarse John R. Cash. Más tarde se convertiría en Johnny, cuando la música se apodere por completo de su vida.

Los inicios de Johnny Cash y los Tennessee Three

La guerra de Corea fue el momento en el que fue enviado junto a la fuerza aérea a Europa para que cumpla su rol como transcriptor de comunicaciones rusas e intentaba descifrar el código morse. En el viaje comenzó una amistad con distintos compañeros y fueron seis los que conformaron The Landsberg Barbarians, quienes lograron publicar solo una canción a la cual titularon Hey Porter.

Hey Porter!

En 1953 finalizó la guerra por lo que regresó a su país de origen a la ciudad de Memphis, donde comenzó a trabajar porque aún no veía posibilidades de vivir de la música allí. Además, había tenido tres hijos junto a su esposa de aquel entonces, Vivian Liberto, por lo que debía llevar ingresos a su hogar. Sin embargo, en los intervalos de trabajo encontró la posibilidad de volver a su pasión gracias The Tennessee Three, con quienes daban pequeños conciertos hasta encontrar su primera discográfica que fue Sun Records y gracias a la cual conocieron a Elvis Presley, de quien fueron teloneros en uno de sus shows.

La música country era a lo que se dedicaba el trío, que grabó su single Cry, cry, cry en 1955. Sin embargo, más tarde Johnny Cash decidió entregarse por completo a la música y abandonar su trabajo por lo que comenzó a ser solista, pues tres años después de la canción con el grupo, él sacó su primer álbum titulado Johnny Cash with his hot and blue guitar. Tiempo después firmó contrato con Columbia Records y luego con American Recording.

Cry! Cry! Cry!

Sólo Johnny Cash

Fue en los 60 cuando presentó el anteriormente mencionado Folsom prison blues y cuando comenzó a ofrecer giras por el país y distintos conciertos, que hacían que pase la mayor parte del tiempo fuera de su casa. Asimismo, toda la vorágine hizo que se vuelva adicto tanto al alcohol como a las drogas, principalmente anfetaminas que utilizaba para “mantenerse activo”. Todos estos factores culminaron en el divorcio con su esposa.

Johnny Cash - Folsom Prison Blues - Live at San Quentin (Good sound quality)

Tras su separación encontró consuelo en June Carter, amiga que luego de compartir giras se convirtió en su nueva esposa con quien tuvo un hijo. Ella ayudó al cantante a superar sus adicciones. Justo el año en el que decidieron contraer matrimonio, 1968, Cash ganó un premio Grammy que valoraba su música. Al llegar los 70 seguía siendo un éxito, tanto que llegó a dar un concierto en la Casa Blanca para el presidente Nixon.

johnny y june.jpg

Además de su gran estilo musical que era el country, no solo se dedicó a eso sino que también tuvo un acercamiento al rock, al reggae cuando grabó Redemption Song junto a Joe Strummer escrita por Bob Marley. También cantó canciones de Los Beatles como In my life o One de U2, entre otros.

De sus grandes éxitos se pueden destacar Man in Black, los álbumes Highwayman y Water From the wells of home o la reversión del tema Hurt de Nine Inch Nails, el cual le dio la oportunidad de ganar los galardones de MTV Video Music Awards en el 2003 y Grammy al mejor video musical en 2004, aunque este último no llegó a recibirlo puesto que recurrentes problemas de neumonía acabaron por debilitar su cuerpo.

Johnny Cash - Hurt (Official Music Video)

Sin embargo, aún después de su fallecimiento han salido distintos discos que su discográfica lanzó para continuar con el legado de Cash y que persista en la memoria. Es que American Recording sacó a la luz una serie de recopilaciones del cantante en el disco Unearthed, más tarde se conoció American V: A Hundred Highways y American VI: Ain’t no grave. El primero de estos dos ultimos logró inmediatamente el primer puesto de la lista Billboard 200.

Adiós, June

Johnny Cash y June siempre han estado enamorados y fueron muy compañeros entre uno y otro a lo largo de su vida. Tanto que a la hora de partir de este mundo no lograron mantenerse separados y lo hicieron casi al mismo tiempo, con solo unos meses de distancia. Es que fueron 35 años los que pasaron juntos, y a los 73 años June falleció el 15 de mayo de 2003 como consecuencia de una operación a corazón abierto que se complicó.

Así, Johnny intentó seguir con su vida como lo hizo aún componiendo y haciendo música cuando fue diagnosticado de las distintas patologías que sufrió su cuerpo. Sin embargo, al pasar 4 meses, el 12 de septiembre del 2003, eligió reunirse con su esposa dejando de respirar a causa de una diabetes en el Baptist Hospital de Nashville. Ambos están uno al lado del otro en el cementerio Hendersonville Memory Gardens en Tennessee.