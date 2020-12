El lado oscuro de Cande Tinelli: la hija del conductor habló de sus miedos

"Me encuentro con mis fantasmas, con mis miedos. Mi inseguridad más latente que nunca. Me perturban las redes y las imágenes de belleza ideal y perfecta que nos enferman la cabeza", continuó relatando la hija de Marcelo Tinelli.

"Tengo días donde soy más frágil. Y sí, ver cuerpos inexistentes me perturba. Problema mío, obvio, pero no quería dejar de compartir mi sentimiento, porque por mostrarme fuerte, quizás se me olvida que soy humana como vos, y que sí, hay cosas que me afectan", confesó Lelé.

Por último, la cantante pidió que todos "cuiden el contenido que suben" con el objetivo de ser consientes sobre lo que esto puede generar en el otro. Su publicación preocupó a muchos de sus seguidores, ya que en más de una oportunidad la morocha contó haber tenido trastornos alimenticios. Sin embargo, también fue contundente al revelar que superó aquella etapa en su vida gracias a los animales, personal médico y una importante red de contención. "Pedir ayuda es clave", supo aconsejar varias veces.