"El Kun no me regalaba nada cuando cumplía años", confesó Karina

Karina La Princesita y Sergio "el Kun" Agüero se separaron a mediados de 2018 después de cinco años de noviazgo.

Cada vez que es consultada por la prensa, si bien lo trata de evitar, la cantante termina hablando de su relación con el futbolista del Manchester City de Inglaterra, esta vez lo hizo en el ciclo radial de Marcelo Polino.

"No estaría de nuevo con un futbolista, se dio, pero hoy no lo haría de nuevo. No la pasé bien, la verdad es que no fue una buena experiencia, hoy digo que no fue un buen momento", lanzó Karina.

Y apuntó: "Me molesta lo de 'vividora' porque yo tomé la decisión de nunca haber dejado de trabajar. Jamás acepté un peso de él".

"El Kun no me regalaba nada cuando cumplía años. Él me hacía la torta de cumpleaños y yo era feliz así, mis cosas me las compro yo", enfatizó.

"Yo dejé muchas cosas de lado. Me instalé con él en Inglaterra, pero lo que muchos decían que yo me aprovechaba de ese momento son mentiras, nunca pedí ni me dio nada", finalizó.