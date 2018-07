El viernes pasado, los fanáticos ricoteros pudieron empezar a disfrutar del nuevo disco del Indio Solari. "El ruiseñor, el amor y la muerte", el ansiado quinto trabajo solista del ex cantante de los Redondos, llegó con mucha expectativa a las disquerías.

Pero el dato curioso es que en el librito gris que acompaña al disco, que luce en la portada a los padres del Indio, hay un cambio en la letra.

Voluntario o no, lo cierto es que en la impresión del tema "El martillo de las brujas" (Malleus Maleficarum), una dulce y pegadiza balada del disco, hay frases transcriptas que el Indio no las canta, mientras que otras líneas muy importantes en el tema que no figuran en la letra.

Concretamente, en la cuarta estrofa hay un cambio de melodía y el Indio canta: "Los mejores vinos que hay en el súper nunca están / Los dueños de la leyenda ellos son, los que joden tu placer". Sin embargo, estas líneas no aparecen en el libro de canciones, y en su lugar figura la frase: "Fabricamos otro para usted".

Más adelante, canta "...y cargás tu pesada bijouterie" y figura "y mucha bijouterie". Y luego directamente no aparece: "No será pecado aguantar, que decidan de una vez derramar / Barrio bonito, barrio cuidado, la moderna soledad / Barrio sereno y custodiado / La compasión allí no está / Marea brava marea oscura Y la guardia ¿dónde está".

>>> Mirá la letra y comparala con la canción.