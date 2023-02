El influencer rosarino Tomás Holder deja las redes por problemas de salud

"Quisiera volver a recuperar esa sonrisa" , comienza el posteo que hizo el ex Gran Hermano en Instagram y abrió paso a una descripción de sucesos que iniciaron tras su salida de la casa más famosa del país. Viajes, noche, pérdida de peso, mala alimentación y poco descanso son algunos de los factores que enumera al contar cómo empezaron los problemas de salud.

"Este viernes mi cuerpo dijo basta... tuve el primer ataque de pánico en el medio de una fiesta. Sentí que me moría, sentí cómo me iba", escribió. Luego, explicó cómo aún sintiéndose de tal forma, los fanáticos continuaban pidiéndole fotos y algunos, incluso, se enojaron porque no pudo cumplir con sus pedidos. "Logré comprender qué basura es el humano".