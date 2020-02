El Indio Solari subió un video a las redes y desató la locura de sus fans

Carlos “Indio” Solari subió un nuevo video a su canal de Yotube, bajo el título “El cantante tímido”, y provocó una rápida respuesta de sus seguidores mientras su banda, Los fundamentalistas del aire acondicionado, se apresta a volver a escena sin su presencia.

En el video, que tiene más de 40 mil reproducciones y casi cuatro mil likes, se lo ve a Solari tocando una guitarra sarracena y tarareando una canción, aunque en ningún momento muestra su rostro.

“Bueno, tocar con una tabla, con un un pedazo de madera... Unas buenas noches para ustedes, tengan buenas noches” “Bueno, tocar con una tabla, con un un pedazo de madera... Unas buenas noches para ustedes, tengan buenas noches”, dijo tras concluir el tema.

Su banda, Los fundamentalistas del aire acondicionado, anunció su retorno a los escenarios para el 7 y el 8 de marzo en el estadio Malvinas Argentinas. El 28 se presentará también en Rosario. En ambas ocasiones, Solari estará presente a través de algún formato digital.

El Cantante tímido - Indio Solari

La banda se había presentado a principios de diciembre en Malvinas Argentinas en un show a beneficio del músico y hermano de Caramelito, Martín Carrizo, quien viajó a Estados Unidos a realizar un tratamiento en pos de mejorar su calidad de vida ya que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA.

La banda del Indio en Rosario

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al Indio Carlos Solari, tocará en Rosario el sábado 28 de marzo en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, en el Parque Urquiza. Así lo informó el músico a través de sus redes sociales. Las entradas anticipadas se pondrán a la venta a partir de hoy a través del sistema Ticketek y desde el jueves 20 en los puntos de venta habilitados.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado es la banda que acompaña al exRedondito de Ricota desde 2004. En noviembre pasado, cuando la banda dio un show a beneficio del baterista e ingeniero de sonido Martín Carrizo, en Malvinas Argentinas, el Indio hizo su aparición para dos temas en un video donde cantaba en vivo mientras la banda ejecutaba. Fue una de las grandes sorpresas de ese concierto en el que el Indio interpretó "Un ángel para tu soledad" y "Nuestro amo juega al esclavo", dos clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

>> Leer más: La banda del Indio Solari actuará en el Anfiteatro

La iniciativa solidaria surgió por intermedio de la conductora televisiva Cecilia "Caramelito" Carrizo, hermana del baterista. La situación de Carrizo tomó estado público cuando decidió no formar parte del show del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en marzo de 2017 en Olavarría, por "una enfermedad que le impedía tocar", según expresó él mismo en esa ocasión.

"Era inconcebible subir a un escenario sin él, pero se dio de una forma tan espontánea, natural y alegre que nos dejó con las ganas. Creo que una vez que nos vio maduros y unidos, ahí él nos dijo: «Algún día ustedes podrían salir a tocar», pero pensar en eso me daba más tristeza que otra cosa", dijo el tecladista Pablo Sbaraglia.

En tanto, el guitarrista Gaspar Benegas comentó: "No tenía ningún sentido hacer canciones del Indio sin el Indio, pero salió de esta manera".

>> Leer más: El Indio Solari ilusionó a sus fans con una posible vuelta a los escenarios

Benegas afirmó que después de hacer el concierto a beneficio de Martín Carrizo hablaron con el Indio para continuar y encontraron no sólo su apoyo, sino sus consejos y colaboración no solamente para cantar a través de una pantalla, sino también para facilitar pistas electrónicas que Solari tiene en su estudio: "No se regalen, hagan shows que estén a la altura del proyecto", les dijo.

La formación cuenta con Baltasar Comotto y Gaspar Benegas, en guitarras y voces; Fernando Nalé, en bajo; Martín de Pas, en batería; Pablo Sbaraglia, en teclados y voz; Sergio Colombo, en saxo y voz; Miguel Tallarita, en trompeta, y Luciana Palacios, en coros.