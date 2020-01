El Indio Solari ilusionó a sus fans con una posible vuelta a los escenarios

El Indio Solari publicó una fecha de Los fundamentalistas del aire acondicionado, el sábado 7 de marzo, en el estadio Malvinas Argentinas de La Pateranl. El anuncio ilusionó a los fans del excantante de Los Redondos.

Muchos le preguntaron si él iba a estar en el show. Hasta el momento, el Indio Solari no confirmó su presencia. Sólo se sabe que será un show de la banda que lo acompañó en los últimos años. Y que las entradas se puede adquirir en varios puntos del país. Entre ellos, en Rosario.

Hace unas semanas, Los fundamentalistas se presentaron sobre el escenario, pero el Indio apareció en una pantalla gigante, en los temas "Nuestro amo juega al esclavo" y "Un ángel para tu soledad".

El último recital del cantante junto a su banda fue en 2017, en Olavarría.

Hace unos años, el Indio confirmó que sufría un problema de salud, pero que iba a seguir en la música. "Tengo un Parkinson que me está pisando los talones pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario", aseguró.