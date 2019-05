El Indio Solari duda sobre su vuelta a los escenarios: "No sé si habrá otra misa"

El cantante Carlos "Indio" Solari puso en duda la posibilidad de volver a brindar un recital al asegurar que no sabe "si habrá otra misa", como sus seguidores denominan los conciertos, y condicionó esta posibilidad a que aparezca "una medicina nueva que prolongue mi bienestar un ratito más".

"¿Qué más quiero yo que tocar en vivo? Me he sentido más cómodo en el escenario que en otro lugar, es donde todos están a favor tuyo. Pero evidentemente ahora no puedo y lamentablemente para adelante no tengo mucha vida. Pero si hubiera una medicina nueva que me mantuviera el estado que tengo ahora... pero tiene que ser rápido", dijo entre risas el Indio Solari en una entrevista grabada que se transmitió ayer en la Feria del Libro. El marco de ese evento, donde el cantante habló de música y política, fue la presentación de su autobiografía "Recuerdos que mienten un poco".

En un diálogo con Marcelo Figueras, el ex líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota dijo sobre su libro: "Hacerlo fue reaprender mi vida (...) Estoy teniendo memoria por primera vez en mi vida. En 70 años pasan un montón de cosas (...) La belleza es del que la lee no del que la propone".

Asimismo, manifestó que es su intención "al menos tocar en vivo acá en el estudio y transmitirlo por streaming". En esa línea, Solari aseguró: "Siempre tengo proyectos. Cuando hay tanta gente que se conmueve con lo que hacés, proyectos no faltan nunca. Estoy dibujando otra vez y escribiendo".

El músico, compositor y cantante, de 70 años, no se presenta en vivo desde el 11 de marzo de 2017 cuando congregó a unas 300 mil personas en la localidad bonaerense de Olavarría.

Tras compartir el liderazgo de Los Redondos con Skay Belininson durante 25 años y nueve álbumes, Solari armó una nueva banda denominada Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con la que publicó cinco discos: "El tesoro de los inocentes (bingo fuel)", "Porco Rex", "El perfume de la tempestad", "Pajaritos, bravos muchachitos" y "El ruiseñor, el amor y la muerte".

Solari había revelado durante un recital en la ciudad de Tandil que tenía mal de Parkinson al afirmar: "Mr. Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy".