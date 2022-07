El incómodo momento de Barassi y Homs en "100 Argentinos Dicen"

El conductor bromeó durante todo el programa con el conflicto legal que atraviesan la modelo y su ex, Rodrigo De Paul, lo que incomodó a varias personas

Es que este domingo estuvo presente en el programa la modelo Camila Homs , ex mujer del jugador de fútbol Rodrigo De Paul . Barassi, quien no pierde ninguna oportunidad de bromear y entretener al público, hizo algunos comentarios sobre el actual conflicto legal entre el jugador y la modelo que podría ocasionar la ausencia de De Paul en el próximo mundial de Qatar.

Tras su separación, la pareja no pudo alcanzar un acuerdo económico durante las audiencias por lo que pasará a juicio para resolver esas cuestiones. Homs, madre de sus dos hijos, exige una compensación económica por los años que dejó su carrera por acompañar al futbolista, además de una cuota alimentaria y varias cosas que aseguren la misma calidad de vida para los niños. Mientras que las estrictas normas de la AFA plantean que quien tenga una denuncia penal, denuncias de género y otras cuestiones no podría participar del mundial, motivo por el cual De Paul podría verse impedido de asistir.

Barassi fue directo a Camila Homs: "Quiero que Rodri de Paul vaya al mundial, arréglense"

Fue por esto que Darío Barassi comenzó a hacerle preguntas a Camila y ella, muy gentilmente, respondió que no puede hablar del tema. “No se puede hablar”, le advirtió Camila, pero Barassi, siempre con su humor, fue más allá y dijo: “No quiero que (De Paul) no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos”. Aunque finalmente, entre risas incómodas, la modelo le respondió: “No me compliques”.

Más adelante en el programa, el conductor le consultó la edad a la participante quien dijo tener 26 años. "¡Ah, sos una niña!" y retrucó: "Chicos yo a los 26 no había debutado sexualmente, esta chica tiene barcos, juicios, está a punto de hacer que un país pierda un mundial" mientras la modelo se cubría la cara con sus manos.

https://twitter.com/gorrodesnorlax/status/1551360382920364032 Con su humor característico Barassi sigue delirando a Cami Homs #100ArgentinosDicenfamosos pic.twitter.com/Agooa87rwA — Lefro (@gorrodesnorlax) July 25, 2022

Para muchos, esto no fue nada más que el humor del conductor, típico por tomar algún aspecto de la vida de los participantes y bromear con ello durante todo el programa.

Sin embargo, para otros, sobre todo mujeres, los comentarios no fueron de buen gusto, y más los que se refirieron a liberar al padre de los niños de sus obligaciones y deudas.

https://twitter.com/ya_voy_yendo/status/1551369018275086338 Innecesaria la parte del mundial. Y en tal caso si les preocupa tanto que no vaya al mundial, que le exijan a él que cumpla con sus obligaciones y no a ella que desista del reclamo — Veronica Ortega (@ya_voy_yendo) July 25, 2022

https://twitter.com/Floor_Orellano/status/1551358466429554688 Soy yo o Barassi está re pesado con Cami Homs por su tema De Paul, pobre piba #100ArgentinosDicenfamosos — Orellano♣ (@Floor_Orellano) July 25, 2022

https://twitter.com/gisellasanchez_/status/1551357575358300161 Dario Barassi diciendo que Camila Homs con 26años esta a punto de hacer que un país pierda un mundial en su propia cara me da años de vida jajajajaja — Gisella (@gisellasanchez_) July 25, 2022