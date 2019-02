"El humor de la revista cambia y evoluciona junto con la sociedad"

"En esta época que también estamos en crisis, creo que la gente lo que más quiere, que queremos en realidad, es divertirnos, pasar un momento agradable para olvidarnos un poco de todo". Así lo afirmó Manuel Cansino, director y productor de "Sensacional", la revista con la vuelve a apostar por un género con el que debutó en 2002. En esta nueva incursión, lo acompañan como lo hicieron en otras ocasiones Gachy Roldán y Roberto Moyano, y se suman el actor Aníbal Benítez, el mago Leo Bordigone y el grupo Mariachi Rey, quienes integran un elenco de 18 artistas en escena. "Sensacional" debuta mañana y se presentará todos los sábados de febrero a mayo, a las 22, en el teatro Mateo Booz (San Lorenzo 2243).





—¿Como será "Sensacional"?

—"Sensacional" será una propuesta sorprendente. Es una revista que marca los 17 años de mi trabajo ininterrumpido apostando a la ciudad. Si bien es el género revista, todos los años hay cambios, hay incorporaciones, son nuevos cuadros musicales, nuevos sketches, nuevos monólogos. En esta oportunidad, con la participación especial de los Mariachi Rey, que eso hace que sea también una revista diferente, porque es la primera vez que en mi espectáculo hay un grupo musical ya conformado desde hace años, como son ellos.

Además trabajás con artistas rosarinos, y Gachy y Roberto a la cabeza una vez más. ¿Cómo es el trabajo en equipo con dos referentes del humor?

—Con Gachy hace muchos años que trabajamos juntos, al igual que con Roberto. Gachy fue mi primera capocómica que puse en mis revistas, ya hace 7 años. Es la pareja del humor rosarino. Creo que no hay otra pareja como ellos, que vienen trabajando a la par desde mucho antes de sumarse a mis proyectos. Han hecho espectáculos como "Amor con H", entre otros. Hicimos la comedia "Terapia de familia" también el año pasado con ellos, con mucho éxito. Son realmente dos referentes del humor, talentosos, y además amigos míos. También incorporamos el humor de Aníbal Benítez, que hace muchas imitaciones pasando desde el quehacer político hasta artistas y cantantes. Aníbal es un artista sumamente versátil, puede desde estar en un sketch hasta hacer monólogos, con mucho brillo, soltura e interacción con el público, es un gran artista. Leo Bordigoni debuta conmigo en esta Revista, hace magia, es showman, y le pone todo lo que tiene que poner un artista muy joven, que se está formando en esta carrera.

—Empezaste en 2002 con estas propuestas de revista en un momento de crisis. ¿Qué tipo de desafío implica seguir produciendo en este momento de retracción económica?

—Sí, empezamos en el 2002, en una época de crisis en el país, en Ciencias Económicas, con mi primera revista que fue "ReViva la Revista". Cuando comencé, no sabía si iba a durar mucho tiempo. Sólo había alquilado el teatro por un mes, y al final estuvimos cinco meses. Y a partir de ahí no paré. Después empezaron a venir todas las revistas, seguido a eso, vinieron unipersonales, con Gachy Roldán, Liliana Gioia, Vanesa Squillaci; comedias como "2x1 Comedia Music Hall" y "Terapia de familia". Se incorporaron paralelamente a la revista, pero ella siempre estuvo. Y en esta época sí, es verdad, que también estamos en crisis, y creo que la gente lo que más quiere, que queremos en realidad, es divertirnos, pasar un momento agradable, para olvidarnos un poco de todo y pasar un buen momento. Es la idea mía como productor y director, que la gente venga, pase, se divierta y vea un espectáculo rápido, bien a ritmo de zapping, de una hora cuarenta y cinco minutos.

¿Por qué la revista conserva su vigencia?

—La revista sigue en vigencia porque hay productores que seguimos apostando a ella. Porque a la gente le gusta, se vincula con un género que ha ido cambiando, se ha ido adaptando a la nueva era, a las nuevas situaciones. Yo creo que la sociedad va evolucionando, y en esa misma transformación obviamente el humor de la revista también va cambiando. No es lo mismo lo que era la revista hace 20 años atrás que lo que es ahora. Si bien yo siempre hice revista familiar, de hecho puse a una mujer como capocómica que es Gachy Roldán, la revista dejó de tener a la mujer sólo como una bella figura para ver su cuerpo. Hoy en día la mujer en la revista tiene una participación más completa, cantando y bailando, más allá del glamour y belleza característicos. Hoy en día el humor de la revista transita por otro lado. Ya no va más el piropo hacia la mujer, se terminó eso.

—Trabajaste con Mercedes Carreras, Darío Víttori, Jorge Corona, grandes capocómicos. ¿Cómo te marcó esa experiencia?

—La experiencia de haber trabajado con estos grandes me enseñó mucho. Yo siempre digo que mi estudio lo tengo hecho en las tablas. Lo que yo hice lo aprendí trabajando, estando, mirando, siempre fui muy curioso. Cuando estaba como actor y trabajaba en temporada con Mercedes Carreras y Dario Víttori, me gustaba ver cuál era el movimiento, cómo estaban puestas las escenografías, cómo se colocaban los telones. Por eso me gusta mucho la producción integral, estar un poco en todo, en la parte escenográfica, vestuario. Siempre aprendí de la experiencia de los grandes, me enseñaron mucho a cómo moverme en el escenario.

—Cuando empezaste en 2002 era casi una novedad hacer teatro en verano en Rosario. ¿Cómo vivís la competencia con los ciclos y la actividad en salas independientes?

—Buenísimo que haya muchas producciones para que la gente tome a Rosario como una plaza turística, no solamente de fines de semana en épocas de invierno, primavera, sino también en el verano. Ya hace unos cuantos años que lo venimos haciendo, si bien nosotros empezamos haciendo temporada en invierno, después incorporamos las temporadas de verano y funcionó, y ahí nos quedamos de corrido siempre, hasta mayo junio. En esta oportunidad vamos a estar hasta mayo y la verdad es que veo que se van agregando otros teatros como el Broadway, como La Comedia con el ciclo que hacen de verano, como el Atlas, y está muy bueno, porque así la gente tiene más alternativas para ver; y Rosario va formando su autonomía, va teniendo sus temporadas como es en Córdoba, en Mar del Plata. Nosotros de a poquito también vamos creciendo.

—En 2015 volviste a actuar en la comedia "2X1". ¿Cuándo volvés a subir al escenario en el rol de actor?

—Sí, me subí al escenario cuando hicimos " 2x1 Comedia Music Hall", porque me encanta la comedia también, y en alguna oportunidad puede volver a darse de estar en el escenario, pero en verdad me siento muy cómodo con la producción y la dirección en este momento, pero no va a faltar oportunidad que me contrate a mí mismo (risas).