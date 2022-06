"El Hotel de los Famosos": Melody Luz rompió en llanto y Alex Caniggia le pidió que no renuncie

Melody Luz había tenido un fuerte desencuentro con Alex Caniggia, quien se mostró molesto por su cercanía con Martín Salwe. La joven pasó una muy mala noche e incluso durmieron en camas separadas. La bailarina rompió en llanto. Horas más tardes, el hijo de Claudio Paul Caniggia le pidió disculpas. Sin embargo, Melody expresó sus deseos de salir de la competencia.

El llanto de Melody Luz en El Hotel de los Famosos.mp4

"No quiero estar acá, me quiero ir a mi casa", dijo al despertarse. Ya en el living, le explicó a Alex la situación por la que estaba atravesando: "Me quiero ir, quiero estar en mi casa, ver a mi perra, sino me voy es porque no te quiero extrañar tampoco". El emperador la consoló y le dio ánimo: "Tranquila mi amor, falta poquito, y yo te amo".

"Faltan muchos juegos, no me quiero lastimar el cuerpo, no doy más, estoy cansada. Me duele la panza, y así ya no quiero estar acá", le comentó angustiada la joven. Algunos recordaron que durante su estadía en el Hotel Melody debió ser sometida a controles médicos por descomposturas intestinales, infección urinaria y descompensaciones. "Este reality demanda muchos esfuerzos físicos y pasa factura", se escuchó en los pasillos.

"La enana está mal porque es piccolina, le duele todo el cuerpo, y se quiere ir, pero esto del hotel te pasa una vez en tu p... vida; después no lo hacés nunca más, pensá eso en tu cabeza", sugirió Alex en el backstage. Ella respondió: "Puede que me convenza para que me quede".