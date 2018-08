El hombre que perdió a su amor en un accidente y huye de sus fantasmas

Hay un amor, un accidente, una pérdida y un mensaje del más allá. Por ese camino transita "Kerem, hasta la eternidad", la película turca que se plantea como un drama con características de culebrón. Y se ratifica más aún con el rol protagónico de la estrella de la telenovela "¿Qué culpa tiene Fatmagül?", Engin Akyürek, quien también interpreta a Omar en "Kara para Ask". El filme dirigido por Cagan Irmak se estrena hoy en Rosario.

La historia de "Kerem, hasta la eternidad" tiene un contexto altamente dramático y trágico. Kerem es un arquitecto e hijo de una familia de clase alta de Estambul, casado y totalmente enamorado de Yesim. La pareja está obsesionada por ser padres, y luego de varios intentos frustrados para que Yesim pueda concebir, ambos encaran un viaje para aliviar esa tristeza y reencontrarse. Pero ocurrirá en el viaje una tragedia que obligará a Kerem a experimentar situaciones angustiantes que cambiarán definitivamente su vida.

"Como actor he vivido diferentes experiencias y sentimientos. En esta película hay poderes sobrenaturales, por lo que he tenido que actuar con una pantalla verde. Fue la primera vez que trabajé así y ha sido muy difícil, aunque también especial, porque es actuar contra algo que no existe. Y como se trata de un thriller y una cinta tiene componentes de terror, hay un sentimiento que se debe transmitir", dijo el protagonista.

La película le demandó una exigencia especial al actor, sin dudas. Porque la trama va mucho más allá de una historia de amor, como las que acostumbra a encarnar en las telenovelas. Es que ocurre un accidente automovilístico que obligará a Kerem a barajar y dar de nuevo.

Kerem es quien maneja ese auto y quien tuvo la idea de emprender ese viaje. Pero en plena ruta un niño salta delante del automóvil y hace que él pierda el control y el vehículo caiga colina abajo. Kerem queda gravemente herido, pero Yesim y el niño mueren en el acto. Kerem se siente responsable de sus muertes y no puede superar los sentimientos de dolor y culpabilidad, por lo que decide aislarse de su trabajo, su familia y sus amigos, o sea, básicamente de todos y de todo lo que lo rodea.

"Queremos hacer sentir que existe una interacción y cercanía con la audiencia. Los traumas del pasado que tiene mi personaje es lo que lo hace más humano. Y aunque Kerem pudo haber elegido ser una persona mala o enfadada con la vida, elige todo lo contrario; sin embargo, tendrá que pagar por ello. El mensaje al final de la película es que a pesar de todo lo malo que una persona pueda vivir, siempre se puede elegir lo bueno y hacer lo correcto", apuntó Akyürek, quien tiene numerosos fans en Turquía, pero también en Oriente Medio, Asia e incluso América Latina.

El actor está en un gran momento de su carrera. Entre 2010 y 2012 ganó notoriedad por su papel de Kerim en la novela que presentó Telefe en Argentina: "¿Qué culpa tiene Fatmagül?", que batió todos los récords de rating durante el 2015. Como si fuera poco, luego fue Omar en "Kara para A?k", papel por el que ganó varios premios, entre los que se destaca el galardón a mejor actor en el Seoul International Drama Awards 2015? y la nominación a mejor actor en los Premios Emmy Internacional, ?que se entregan anualmente en Nueva York.

"Al principio, cada nuevo papel me pone nervioso, me asusta. Creo que todos los actores deben sentir lo mismo. Pero siento que voy a conseguirlo y eso me empuja a hacerlo, incluso si el perfil del personaje es el más cercano a mi carácter", dijo Akyürek. Y agregó: "Se requiere un esfuerzo para conseguirlo porque tú no eres esa persona. No es tu ropa, no es su vida. Es una vida completamente diferente y hay cosas que uno no haría de esa manera, por lo tanto es un desafío, a tal punto que te puede llevar a juzgar a tu mundo interior".

Cuando en una entrevista con la prensa extranjera se le preguntó qué perfiles de personajes le gustaría interpretar en el futuro, el actor turco que seduce en la pantalla chica respondió: "La verdad es que no soy la clase de actor que se encasilla en un rol porque, de alguna manera, es como limitarse. Prefiero estar abierto a todas las posibilidades".

Y también explicó por qué son tan atractivas las producciones turcas para el público latino: "Creo que es la manera en cómo contamos las historias, en cómo nos sentimos y cómo reflejamos los sentimientos. Las series turcas muestran las emociones a profundidad, con otros puntos de vista".

"Algo se puede contar de manera muy superficial, en las series turcas lo contamos a profundidad, un factor que es común con Latinoamérica. Todo lo que relaciona a la persona como sus transformaciones, su desarrollo y sus sentimientos nos gusta en Turquía y creo que a los latinoamericanos también", concluyó.