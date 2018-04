El hombre de Detroit lo hizo de nuevo

Cualquiera que se pusiera en este mundo a grabar un tema a lo Jon Spencer and Blues Explosión no le iría nada bien, terminaría en el ridículo absoluto, mordería la lona y masticaría el polvo de la derrota, como se dice en estos casos. Bueno, Jack White lo hizo en "Corporation", el tercer track del nuevo "Boarding House Reach", donde todo parece indicar que Jon Spencer fue la inspiración y el tema suena a Jack White todo el tiempo. Y cuando se mira en el espejo de Kendrich Lamer, el nuevo rey del rap, como por ejemplo en "Ice Estation Zebra", el rostro del ex The White Stripes brota mulato en el reflejo aunque inalterable en su identidad, y lo mismo ocurre con el eterno Frank Zappa en "Over and Over and Over", donde experimenta y sale bien parado con ese aire bravucón de incansable buceador en el pasado del rock y del blues de los 60 y 70. Pero luego sale lanzado hacia el futuro con un rock para extraterrestres en "Hypermisophoniac" y también puede controlar la enajenación sónica de "Respect commander", como si hubiera estado leyendo antes de estos dos temas la obra completa de Philip K. Dick. "Boarding House Reach" es como un ejercicio de experimentación. Las guitarras filosas no abandonan a White en su tercer disco solista, pero a la ya sabida inspiración del rock de los 70 hay que sumarle acá el aire sexual y salvaje del planeta Funkodelia, con latigazos robóticos, teclados de cabaret, máquinas ruidosas y samples alocados... Una jam afiebrada y eléctrica. Así es, igual que siempre aunque distinto a los anteriores, el nuevo disco de Jack White. Lo hizo de nuevo.