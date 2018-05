El dúo Larry John McNally y Harry Waters, hijo de Roger Waters, presenta su nuevo álbum hoy a las 21.30, en Plataforma Lavardén. En esta oportunidad, los acompañan los argentinos Jorge Araujo en batería y Federico Palmolella en bajo. McNally es un cantante veterano, compositor y guitarrista, cuyas canciones han sido grabadas por artistas como The Eagles, Aaron Neville, Bonnie Raitt, Mavis Staples, Rod Stewart. Harry Waters es un pianista y compositor. Ha realizado giras en la banda de su padre, Roger Waters, durante los últimos 15 años, para los tours de "The Wall" y "The Dark Side of the Moon" y más recientemente Desert Trip junto a The Rolling Stones, Bob Dylan y Neil Young. Ambos residen actualmente en Los Ángeles y vuelven a la Argentina para presentar su nuevo disco titulado McNally Waters.