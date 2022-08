El hijo de Piñón Fijo habló y contó a qué se dedica tras el conflicto con su padre

https://twitter.com/socioseltrece/status/1559203240344002560 El descargo de la hija de Piñon Fijo en contra de su padre. #SociosDelEspectaculo @eltreceoficial pic.twitter.com/DRVgEAwusq — Socios del espectáculo (@socioseltrece) August 15, 2022

En ese marco, tras más de 30 años de carrera, al ya consagrado Piñón Fijo le cancelaron varios shows que tenía previstos dar con motivo del Día de la Niñez. Y, luego de difundirse el conflicto familiar, nació una nueva incógnita respecto del presente laboral de los dos jóvenes, quienes trabajaban como laderos de su padre en el universo infantil y poco se sabe de su vida actual.

Según revelan en sus respectivos perfiles en las redes sociales, Sol estudió Relaciones Públicas y Jeremías se formó en Cine y Televisión. Sin embargo, pese a sus inclinaciones personales, ambos habían decidido sumarse al elenco con su padre y continuar con el legado. Bailaban, cantaban y tocaban diversos instrumentos, pero la sorpresa llegó cuando, de un momento a otro y sin anuncios oficiales, ya no se los vio formar parte de los shows de Piñón.

Una vez trascendido el desencuentro familiar, Jeremías se presentó por primera vez en un festival en su Córdoba natal y habló con la prensa local que lo aguardó tras el show. “Hermosa la gente de Deán Funes. Estoy supercontento”, dijo a Cadena 2 apenas bajó del escenario y visiblemente nervioso por hablar ante las cámaras, a dos semanas del conflicto familiar. “Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full”, contó asombrado por la participación del público en su espectáculo, ya que temía cuál podía ser la reacción de la gente en tierras donde su padre es tan querido.

La tensión de Jere Fijo: Se presentó en público y habló después del escándalo familiar con Piñón

"¿Cómo sigue tu carrera?", quiso saber el periodista. El joven fue contundente: “Sigo trabajando, seguimos trabajando. Ahora me estoy dedicando a animar cumpleañitos, a animar jardínes de infantes, vengo a estas fiestas multitudinarias y me siento Paulo Londra realmente”, bromeó el joven que tiene un tono de voz similar al de su padre, además de su parecido físico. Por su parte, Sol -que es madre de Luna y León- eligió un camino similar. Junto a su marido, montó una productora y son ellos mismos quienes financian cada espectáculo que ella protagoniza.

En una primera instancia respecto del conflicto desatado, Piñón se lamentó: “Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”. No obstante, unos días después y ante la cancelación de sus shows, advirtió que todo podría continuar en el ámbito legal.