Lo Lumvrise llevan veinte años y pueden ser muchos más, porque la risa es interminable y más cuando los que la generan rompieron el molde, por algo son irrepetibles. Quizá amparados en esa lógica, o no, quién sabe, Hernán "Negro" Cigno, Pablo "Pachi" Fontana y Damián "Pelu" Taborda regresan hoy, a las 21.30, al teatro Broadway (San Lorenzo 1223) para presentar "Y-Repetibles". Es un show que se repetirá, valga la redundancia, todos los sábados de enero, con algunos sketchs que quedaron afuera de la celebración del espectáculo del 20º aniversario y seguro que con alguna que otra sorpresita que conviene no spoilear para que la risa de los espectadores sea más espontánea, como cuando los tres se juntan a tomar mates y se ríen de la nada misma.

"El grupo cómico es una especie en extinción pero nosotros no le tenemos miedo", dijo el Negro Cigno, que venía del laguito del Parque Independencia, adonde fue con su hija Charo, de cuatro años. Y mientras ella seguía jugando en su departamento, se produjo este diálogo con Escenario.

—¿Cuántas temporadas llevan en el Broadway?

—Y....seguro que estamos arriba de las 200 funciones. Empezamos en el Broadway en el 2004, estamos en el 2020, así que 16, 17 años. Es una ciudad atípica Rosario para hacer verano, enero hace nada más que La Comedia y nosotros, pero es que con Lo Lumvrise hicimos una temporada de verano en el 2007 y después hicimos Mar del Plata, Carlos Paz, "Stravaganza", hasta que todos fuimos padres, entonces la temporada de Mar del Plata pasa a ser una complicación en vez de un disfrute.

—¿Por qué?

—Mirá, somos los tres padres separados, entonces andá a llevar a tu ex con la nena o el nene, ¿te imaginás? Tres horas sin ver a mi hija me cuesta y le cuesta también al Pelu como al Pachi. Si no la veo tres horas la sufro, imaginate tres meses, me vuelvo al segundo día. Entonces vimos como una buena opción hacer el verano acá, es el tercer año consecutivo y lo pensamos para conservar la familia y no pasarla mal. Hace veinte años que hacemos Lo Lumvrise y la pasamos siempre bien, y si me tengo que ir a Mar del Plata o Carlos Paz para pasarla mal a la mañana, al mediodía y a la tardecita para después a la noche hacer reír a la gente me estaría engañando solo.

EM_DASH¿Cómo surgió la idea del título del show?

—En realidad hicimos a mitad de año tres Broadway festejando los 20 años y quisimos meter muchas cosas que quedaron afuera. Entonces dijimos "vamos a hacer en el verano los repetibles que no pudimos hacer en los 20 años" y por eso le pusimos "Y-Repetibles" porque nos parecía algo divertido, algo simpático, tampoco nos matamos mucho, ¿no?

EM_DASHAdemás los sketchs ya están probados y son efectivos.

—Son recontra efectivos, y yo digo una cosa: el público que tenemos hoy en día, casi 21 años después de que empezamos, se ha renovado, del mismo modo que nos tenemos que renovar nosotros. El año pasado estrenamos "El secreto de nuestro fracaso", un show todo nuevo y este año quizá estrenemos el otro, porque cada año o año y medio estrenamos un espectáculo. Pero además hay mucha gente que nos sigue ahora y que no vio un sketch que inventamos hace diez años, así que además de estar probados la gente la va a pasar bárbaro.

—¿Cuáles son los tres caballitos de batalla de este "Y-Repetibles"?

—Sin duda los tres más fuertes son "El Hombre Perro con el adiestrador", "La Bella y la Bestia" y "El Ladrón Navaja", que le da clases de robo a la gente, le explica lo que pasa cuando alguien te dice "ey ameo", que no es tu amigo, y así (risas).

—Ustedes son como una especie en extinción, ya casi no hay más grupos cómicos.

—Nosotros sentimos que la gente es súper agradecida con el formato de sketch, se divierte y se ríe mucho, y es cierto que el grupo cómico está cada vez más en extinción, pero nosotros nos divertimos mucho y no le tenemos miedo a eso. Tenemos una marca bastante probada con Lo Lumvrise, y jugamos muy de locales, ya sabemos que hay mil o mil quinientos tipos que te están esperando a vos, tenemos un lugar de comodidad.

—¿Tienen un cuidado especial con los chistes sobre temas de género?

—Mirá, yo digo siempre esto: El Negro Olmedo si hoy vuelve a nacer va preso. Y "Rompeportones", "Petardos", todo eso estarían enjuiciados y presos en Batán y no los liberan más. Hay que aggiornarse, el humor nuestro nunca fue ofensivo, fue siempre un humor blanco, bastante Chavo del Ocho, pero yo veo muy linda esta revolución que se armó. Hace veinte años atrás, Jorge Corona le decía a uno "eh, puto" y todos se morían de risa. Hoy le decís "puto" a alguien y no sólo que te miran mal sino que te dicen "che, sos tarado, ¿qué te pasa?". Son otros tiempos, como el caso de la revolución de las mujeres. Yo la aplaudo día a día, y nosotros los hombres tenemos que responder desde el lugar que nos toca. Y no podemos pedir que sea ordenada, porque no existen las revoluciones ordenadas, la revolución es revolución, cuando se ordenen será que habrán logrado lo que les corresponde, pero hasta que se ordenen tenemos un tiempo.

—De todos modos, ustedes nunca estuvieron a favor de la cosificación de la mujer.

—Nunca, en el momento del auge muchos productores nos dijeron "pongamos cuatro minas a bailar y van a ver que esto es una bomba". Y eso no nos gustó mucho, no lo hicimos nunca. Cuando estuvimos en "Stravaganza" tampoco lo hicimos, había 400 bailarinas y nosotros salíamos solos a hacer lo nuestro o el sketch con Flavio (Mendoza), pero no había otra cosa.

—Hay quienes los llaman Los Midachi rosarinos. ¿Ustedes se sienten así o están en la vereda de enfrente?

—No estamos en la vereda de enfrente, pero Midachi no es lo que más me gusta, aunque hay que reconocer la época que marcaron. Pero a mí no me gusta, lo que no quiere decir que la gente en general te compare con Midachi por el formato de sketch y porque somos tres, es común que se encuentren algunas similitudes.

EM_DASH¿El secreto del éxito de Lo Lumvrise es que los tres se matan de risa de los tres?

—Mirá, es el gran secreto. Pachi, porque ahora vive en Buenos Aires, pero antes nos veíamos siempre. Con Pelu, por ejemplo, nos vemos todos los días, hoy vino con su hijo a mi departamento para que juegue con mi hija y nos quedamos tomando mate y la pasamos muy bien todo el tiempo, y arriba del escenario más todavía. Ayer Pelu dijo una frase fantástica: "Yo trabajo para hacer reír al Negro y a Pachi". Cuando pasa eso, la gente se siente cómplice y se ríe tanto o más que nosotros.