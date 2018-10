Fabián Cubero mostró su fastidio por su mala relación con Nicole Neumann. A través de un mensaje de audio el futbolista acusó a su ex de maltratarlo y hostigarlo.

El futbolista reveló que se dirigió hacia Micaela Vicionte como "gato" y también "de maneras mucho peores, y la verdad es que yo ya estoy cansado. Es un hostigamiento permanente que recibo a todo tipo de hora, mensajes agresivos. Otros mensajes amenazantes también", contó en diálogo con Tomás Dente, de "Nosotros a la mañana".

Luego habló de la parte económica. "La realidad es que yo cumplo con todo a rajatabla, te voy a ser soy sincero, me gustan las cosas simples. Yo cumplo con el convenio que firmamos, paso todos los comprobantes todos los meses. Cuando tengo a las nenas, yo me ocupo de que estén bien, tranquilas y si yo no puedo estar con ellas porque trabajo, que estén con gente de nuestro entorno", comentó.

Cubero harto de Nicole



Acto seguido, hizo hincapié en cierto acoso: "Yo quiero eso, estar tranquilo. No quiero recibir más hostigamientos de nada porque la verdad no está bueno recibir mensajes a las dos de la tarde, a las siete o a las 3 de la mañana. Yo quiero vivir tranquilo".

Respecto a su novia, dijo que "tiene una paciencia de oro". "A veces estamos mirando una película y me manda mensajes agresivos, amenazantes", aseguró.

Por esto, contó que está hablando con su abogado. "Todo esto ya lo tiene mi abogado, y tomamos la decisión de bloquearla del WhatsApp", afirmó.

"Ella me manda un mensaje de texto y se comunica con las nenas, yo le aclaré por qué la tuve que bloquear de WhatsApp. Me voy a manejar así hasta que pueda tener un trato más normal, porque como padre de mis hijas quiero que ellas estén bien y si tengo que trabajar están con gente de mi entorno, bien acompañadas", comentó.

Finalmente, comparó su actitud con la de la modelo. "Cuando están con ella yo llamo por teléfono para hablar con las nenas, les pregunto cómo están y ahí termina el tema. No ando indagando con quién están, con quién duermen, dónde van, por qué hacen asado, por qué esto y lo otro. Es mucho más simple la vida. No quiero que se hablen cosas del otro lado que son totalmente falsas", concluyó.