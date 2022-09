El fuerte cruce entre Malena Pichot y Mónica Farro: "No me jodan a mi ridículas"

La comediante hizo un comentario sobre el sentido de feminismo de la ex vedette y ésta estalló en Twitter: "Cuando me cagaban a palos ustedes no estaban".

Durante la entrevista a IP Noticias, Farro explicó que se distancia del movimiento feminista en algunos puntos: "Yo no soy 'muerte al macho', a los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento, pero eso no quiere decir que soy re contra feminista. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré". Después agregó: "No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres. Violencia hay en todos lados. El feminismo está bueno, está bien que nos respeten, que no nos maten, que nos paguen igual. Hay un montón de cosas que me parecen bien, pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre".

Haciéndose eco de estas declaraciones, la influencer de medicina Sol Despeinada, reprodujo el video de Farro en sus redes sociales y le agregó la siguiente leyenda: "El ya fotocopiado, refritado y contradictorio discurso 'está bueno que no nos maten... pero tampoco nos vayamos al extremo del feminismo' (?). No sabe qué es más peligroso: un femicida/violador o una feminista".

View this post on Instagram A post shared by Sol Despeinada (@sol_despeinada)

Fue entonces que la actriz y comediante Malena Pichot decidió dar su opinión en el mismo posteo que realizó Sol Despeinada, y escribió: "Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista".

Dicha respuesta llegó a manos de la propia vedette, quien eligió expresarse a través de Twitter, y contestó: "Qué enferma está la sociedad que no hay democracia para opinar y éstas mujeres que se embanderan con la palabra solo insultan a otras mujeres, ¿no serán machistas? Jajaja ¿No se bancan que yo piense distinto? ¿Por qué?".

Que enferma está la sociedad que no hay democracia para opinar y éstas mujeres que se embanderan con la palabra solo insultán a otras mujeres , no serán machistas??? Jajaja no se bancan que yo piense distinto? Xq? — moni farro (@farromoni) September 24, 2022

Y el descargo siguió. "Y si no se identifican con lo que digo xq se hacen cargo? yo pienso como tengo ganas, cuando me cagaban a palos uds no estaban, pueden pedir lo que quieran como se les antoje y no todos debemos estar de acuerdo con las formas, si son las de uds es su tema las mías no!!! Y eso no les da derecho a denigrarme o rebajarme... yo no hablo en personal yo hable en general , el ataque de uds tratándome de P... es directo , vayan a masturbarse que es muy sano y no me jodan a mi ridículas!!!", así se explayó Mónica en su cuenta de Twitter.

Tras dichas declaraciones, Pichot tomó su propio comentario y escribió unas disculpas públicas hacia la exvedette, explicando las diferentes concepciones sobre lo que la humorista quiso decir. "Quiero pedirle disculpas a @farromoni por decir que no era feminista, como comentario a un video donde expresaba que a ella no la interpelaba la consigna “muerte al macho”. Entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla. Tampoco creí que la ofendería a @farromoni que la considerara una fantasía sexual, dado que consideró que las vedettes lo son. En el mensaje se ha interpretado la palabra “complacer” de formas muy diversas que creo que también ofendieron a monica, yo me refería a 'agradar' ", escribió.

Quiero pedirle disculpas a @farromoni por decir que no era feminista, como comentario a un video donde expresaba que a ella no la interpelaba la consigna "muerte al macho". Entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla. pic.twitter.com/0UZsMytqle — malena pichot (@malepichot) September 28, 2022

Finalmente, Farro tomó en consideración las disculpas de Malena y dijo: "Disculpa aceptada @malepichot , pedir disculpas es sabio, esta bueno consensuar, las mujeres tenemos que estar unidas, y si...con distintos pensamiento o formas pero siempre siendo respetadas y más x nosotras mismas".